Durante una transmisión en vivo en TikTok, Pamela López rompió su silencio y respondió a los comentarios que la acusan de sostener económicamente a su actual pareja, el cantante Paul Michael. La influencer aprovechó su espacio en redes sociales para aclarar que sus ingresos son destinados únicamente al bienestar de sus hijos.

La reacción de Pamela López se da en un contexto en el que su relación sentimental ha sido blanco constante de críticas, especialmente por la diferencia de edad entre ambos y la reciente salida del artista de 27 años de la agrupación musical Orquesta Candela.

Pamela López aclara situación económica con Paul Michael

La polémica se encendió cuando usuarios en redes sociales insinuaron que Paul Michael estaría aprovechándose de la fama y recursos de Pamela López. En respuesta, la también influencer se defendió con una declaración: “Lo mucho o poco que tengo, todo ese 100 % no es para mi colágeno. Yo no mantengo a mi colágeno”, dijo enfurecida.

La relación entre ambos ha generado atención mediática en las últimas semanas debido a un presunto contacto entre el jugador con Paul Michael. Muchos seguidores han opinado sobre la pareja, enfocándose en la estabilidad laboral del cantante, lo que llevó a que la empresaria decidiera defenderse públicamente.

Paul Michael ya no forma parte de Orquesta Candela

Otro de los motivos que ha alimentado las críticas es la salida de Paul Michael de Orquesta Candela. La información fue confirmada por el programa ‘Magaly TV, la firme’, donde se explicó que el joven artista ya no aparece en los afiches promocionales del grupo.

Víctor Yaipén Jr., integrante de la orquesta, dio más detalles sobre la salida del cantante: “La verdad, él ya no pertenece a la Orquesta Candela, por cosas y proyectos que él tiene. Nosotros necesitamos a alguien que se dedique al 100 % a lo que es la orquesta. Decidimos cada uno tomar su camino”, explicó en entrevista.