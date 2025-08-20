HOYSuscripcion LR Focus

¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     
¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      
Espectáculos

Gisela Valcárcel interrumpe programa en vivo para advertir a Lady Guillén sobre futura boda con su esposo: "Christian no puede"

Una inesperada llamada de Gisela Valcárcel sorprendió a Lady Guillén, quien estuvo en el programa 'América hoy' para hablar de su futura boda con Christian Uribe.

Gisela Valcárcel hizo una inesperada confesión a Lady Guillén. Foto: composición LR/América TV
Gisela Valcárcel hizo una inesperada confesión a Lady Guillén. Foto: composición LR/América TV

Un inesperado momento se vivió en el set de 'América hoy' cuando Gisela Valcárcel llamó en vivo para referirse a la futura boda de Lady Guillén con Christian Uribe, padre de su hija. La popular 'Señito' sorprendió a todos al asegurar que el Gerente Comercial de GV Producciones se encuentra completamente enfocado en su trabajo, lo que dificultaría la organización del matrimonio.

“Ahora mismo Christian no puede, Lady, lo siento. (…) está trabajando mucho tu marido. Si me lo quitas me fundo”, expresó Gisela Valcárcel en plena transmisión, dejando en claro que la pareja de Lady Guillén atraviesa un momento laboral intenso.

PUEDES VER: Monique Pardo gana demanda a Gisela Valcárcel y América Televisión: recibiría S/30.000 por accidente en programa

lr.pe

Gisela Valcárcel le advierte a Lady Guillén sobre su futura boda con su esposo

Durante la llamada, Gisela Valcárcel inició halagando a la pareja de Lady Guillén, asegurando que tiene a su lado a “uno de los mejores hombres sobre la tierra”. Sin embargo, rápidamente lanzó una advertencia que sorprendió tanto a la producción del programa como a la propia exconductora. “Cinco años son nada, pero ahora mismo Christian no puede casarse porque está trabajando demasiado. No hay tiempo ni para la luna de miel”, comentó.

La conductora agregó que, debido a los proyectos que su pareja lidera, la boda tendría que esperar un poco más. “Porque Christian es el director del nuevo proyecto que sale la próxima semana (…) esto se viene fuerte. Entonces, Lady va a tener que esperar”, explicó Valcárcel. Ante estas declaraciones, Lady Guillén respondió con optimismo y sin perder la calma. “Lo que necesitamos ahorita es más trabajo, más chambita y más platita”, dijo, aunque admitió entre bromas: “Con razón lo veo pero desaparecido de la casa”.

PUEDES VER: Elías Montalvo lanza misteriosa respuesta sobre supuesto romance con Paul Michael: 'Le he causado inseguridades'

lr.pe

Lady Guillén mantiene viva la ilusión de casarse

La exconductora de 'Dilo fuerte' recordó que, tras dos pedidas de mano públicas, la primera en 2021 durante 'América hoy', espera que su matrimonio con Christian Uribe se concrete en un plazo máximo de dos años. Pese a la advertencia de la madre de Ethel Pozo, Lady aseguró que mantiene firme su ilusión de llegar al altar con el padre de su hija.

La popular 'Señito' no descartó que la boda se realice pronto y hasta dejó una recomendación clara: “Por favor, la boda es este año. De todas maneras estaremos allí todos”, concluyó.

