Lady Guillén confiesa si se separó de su esposo tras enfrentar difícil episodio: "He estado mal, muy depresiva"

La abogada y exconductora de televisión Lady Guillén reapareció en el programa 'América hoy' este jueves 19 de junio, en medio de fuertes rumores sobre una supuesta separación de su pareja, Christian Uribe, con quien mantiene una relación desde hace ocho años. Durante la entrevista en el magazine matutino, la también exfigura de 'Tengo algo que decirte' descartó haberse separado del padre de su hija, pero sí reveló el motivo de su silencio.

En conversación con Edson Dávila y los conductores del espacio, Lady Guillén desmintió categóricamente que se haya separado, y explicó que su alejamiento de la vida pública se debió a un proceso personal delicado que afectó su estado emocional. "Mi relación está muy bien", aseguró, dejando sin fundamento las especulaciones que circularon en redes sociales en los últimos días.

Lady Guillén revela el difícil momento que enfrentó: "Un tema muy complicado"

Lady Guillén explicó que su distanciamiento reciente no tuvo que ver con una crisis de pareja, sino con un episodio que afectó profundamente su bienestar emocional. “Todas las personas se han preocupado, me han escrito y me han dicho, ‘¿estás bien?’, y yo he estado en un retiro espiritual, porque he estado en un tema muy complicado, emocional”, comentó visiblemente afectada.

La exconductora reveló que vivió días de gran tristeza a raíz del estado de salud de su mascota, lo cual la llevó incluso a experimentar síntomas de depresión. “Para muchos parecerá algo insignificante, pero tengo una perrita que casi se me ha muerto y he estado mal, mal, muy depresiva”, confesó.

Lady Guillén advierte a su esposo tras pedir su mano tres veces

Aunque dejó claro que su relación con Christian Uribe se mantiene estable, Lady Guillén no desaprovechó la oportunidad para lanzar una advertencia en tono serio pero con humor. Durante la entrevista, reveló que su pareja le ha pedido matrimonio en tres oportunidades, pero que hasta ahora no han concretado el enlace.

“Me pidieron la mano tres veces y hasta ahora no lo olvido. Ya llevamos ocho años, pero casémonos, porque sino nos separamos. Tres pedidas de mano, no te pases”, expresó entre risas. Esta declaración, además de confirmar que su relación sigue firme, también dejó entrever su deseo de formalizar el compromiso luego de una larga convivencia.