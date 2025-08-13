HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Monique Pardo indignada tras ganar demanda por S/30.000 a Gisela Valcárcel y América Televisión: "Con eso no voy a sobrevivir"

La artista Monique Pardo fue indemnizada con S/30.000 tras ganar una demanda contra América Televisión y GV Producciones. Sin embargo, la artista anunció que apelará el fallo por considerarlo injusto y “una burla”.

Monique Pardo sufrió un grave accidente en 'El artista del año'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Monique Pardo sufrió un grave accidente en 'El artista del año'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Monique Pardo logró una victoria judicial parcial tras el fallo del Poder Judicial que ordena a América Televisión y GV Producciones pagarle una indemnización de S/30.000 por los daños sufridos en un accidente ocurrido en 2021 durante el programa 'El artista del año', conducido por Gisela Valcárcel. Sin embargo, la artista ha calificado la resolución como insuficiente y apelará la decisión.

La cantante, quien aseguró mediante su abogado que vive de sus presentaciones en vivo, aseguró que el monto no cubre ni sus gastos médicos ni el tiempo que ha estado sin trabajar. “Es una burla más, porque con eso no voy a poder sobrevivir ni pagar todas las deudas que tengo con los médicos”, expresó la intérprete de 'Caramelo'.

PUEDES VER: Exponen a cuánto asciende el exorbitante monto que tendrá que pagarle Jefferson Farfán a Melissa Klug en plazo de 10 días

lr.pe

Monique Pardo confirma que apelará pese a victoria en demanda

Aunque la sentencia reconoce el daño moral, Monique Pardo no se siente reivindicada del todo. La artista sufrió una caída durante una coreografía en el set del programa de América Televisión y responsabiliza a la producción de Gisela Valcárcel por no advertirle sobre el uso de una silla con ruedas. El tribunal determinó que no recibió instrucciones claras sobre cómo desplazarse, lo que contribuyó al accidente.

Accidente de Monique Pardo.

Accidente de Monique Pardo.

Un punto clave del fallo fue la omisión de advertencias para que permaneciera sentada y la colocación de una silla móvil que facilitó su caída. A raíz del accidente, la cantante fue diagnosticada con insuficiencia cardíaca tricuspídea, lo que la obliga a recibir atención médica constante.

“He tenido que ir a donde sea, a cualquier clínica en emergencias, porque el golpe fue directamente a mi corazón”, señaló. “Es muy difícil… yo utilizo sillas de ruedas, muchos me habrán visto. A veces me paro y me saco fuerzas, no sé de dónde para poder cantar”, acotó.

PUEDES VER: Alexandra Hörler revela que sufrió aborto tras agresión física de exgerente de Universitario de Deportes

lr.pe

Abogado de Monique Pardo se pronuncia

El abogado de Monique Pardo explicó que el tribunal encontró responsabilidad por parte de América Televisión y GV Producciones. “Movieron una silla que no era estática, sino que tenía rueditas y eso provocó la caída. Esa caída lamentablemente generó que mi patrocinada dejara de trabajar, sufriera contusiones y presentara una demanda que hoy ha sido declarada fundada en parte”, indicó el letrado.

Si bien se reconoció un monto por daño moral, el fallo omite una compensación por el lucro cesante y apenas reconoce los gastos médicos. “Ella vive de sus eventos, de sus presentaciones, y todo eso se vio mermado. No hay un sol considerado por el juez para esta situación. Incluso, los gastos médicos que se han reconocido apenas alcanzan la suma irrisoria de S/287.76”, agregó, expresando su incredulidad por el monto plasmado en el documento.

La defensa legal confirmó que recurrirán la sentencia. “Vamos a recurrir para que jueces superiores, con mejor criterio, determinen la indemnización que realmente le corresponde. No se trata solo de reconocer la negligencia, sino de reparar el verdadero impacto económico y humano que este accidente le ha causado”, sentenció el abogado de Monique Pardo.

