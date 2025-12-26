Darinka Ramírez dio pistas sobre quien sería el padre de su hija en la caja de comentarios de Instagram. Foto: Composición LR/Instagram.

Darinka Ramírez dio pistas sobre quien sería el padre de su hija en la caja de comentarios de Instagram. Foto: Composición LR/Instagram.

Darinka Ramírez, madre de la última hija de Jefferson Farfán, anunció la tarde del jueves 25 de diciembre que se encontraba embarazada. La noticia desató revuelo en redes sociales, ya que muchos se preguntaban quién sería el padre, debido a que la modelo no había sido involucrada sentimentalmente con nadie ni se le conocía a una pareja

A raíz de ello, cientos de comentarios de felicitaciones y dudas inundaron las publicaciones de la influencer, con usuarios interesados en conocer más sobre su vida sentimental. Lejos de ignorarlas, decidió responder y dar algunos detalles sobre quién sería su pareja y papá de la niña que espera. “Alguien que supo querer a mi hija”, escribió en un comienzo.

Darinka Ramírez le responde a seguidoras. Foto: Instagram.

Darinka Ramírez revela detalles sobre el padre de su segunda hija

Ante comentarios como “¡Queremos saber quién es el afortunado!” y “Qué bonito que no hayas querido hacerlo público (a tu pareja) en redes y eso es bueno”, Darinka Ramírez respondió con misterio y ofreció pistas sobre el hombre con quien hoy comparte de su vida, luego de haber mantenido un perfil bajo respecto a sus relaciones sentimentales.

“Alguien que supo querer demasiado a mi hija, que no solo demuestra palabras sino hechos y me sorprende cada día”, escribió la modelo, recibiendo halagos de sus seguidores. Además, aclaró que su pareja aún no aparece en la televisión porque ella no hace show de su vida privada. “Eso es lo que no hago ventilando mi vida, solo me invitan hablar sobre los derechos que le corresponde a mi hija”, señaló la influencer.

Darinka Ramírez confiesa que su hija Luana es la más feliz por su embarazo

Por otro lado, Darinka Ramírez, de 24 años, aseguró que su hija Luana Sophia, de 3 años, fruto de su vínculo con Jefferson Farfán, es la más feliz con la noticia de que volverá a convertirse en madre. Según deslizó, la corta diferencia de edad entre ambas les permitirá compartir juegos y momentos propios de la infancia.

“(Luana) mucho pedía ir al parque a buscar amigas”, explicó la modelo en sus redes sociales, al responder una pregunta de sus seguidores.