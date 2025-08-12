El Poder Judicial declaró fundada la denuncia presentada por Monique Pardo contra América TV y GV Producciones de Gisela Valcárcel, al reconocer que ambas partes actuaron con negligencia en la caída que sufrió la exvedette durante su participación en 'El artista del año' en 2021. El fallo ordena el pago de S/30.000 por daño moral y S/287,76 por gastos médicos.

Sin embargo, la artista y su defensa consideran insuficiente la indemnización. “Es una burla más, porque con eso no voy a poder sobrevivir ni pagar todas las deudas que tengo con los médicos”, expresó Pardo. El accidente, que le dejó secuelas cardíacas graves y la obligó a usar silla de ruedas, ocurrió durante una presentación en la que era el personaje central de la coreografía.

Abogado de Monique Pardo revela que apelará el fallo

El abogado de Monique Pardo, Jorge Marín, confirmó que apelarán la sentencia. Según explicó, las imágenes revisadas durante el proceso demostraron que la producción no brindó medidas de seguridad suficientes ni advirtió claramente a la artista que debía permanecer sentada durante la presentación. “Todo lo contrario, se podía prever que podía sufrir una caída desde la plataforma. Los demandados no lograron acreditar que se le indicó, como medida de seguridad, que no se pusiera de pie durante toda la presentación”, señaló el letrado.

El abogado criticó que en el Perú no exista una real conciencia indemnizatoria y lamentó que no se haya considerado el lucro cesante en el fallo. “En otros países, este tipo de daño se podría calcular en millones. Aquí solo se ha contemplado un monto mínimo, sin considerar los ingresos que mi patrocinada dejó de percibir en eventos y presentaciones”, afirmó.

Las secuelas del accidente y la lucha por justicia de Monique Pardo

Monique Pardo relató que el accidente le provocó una insuficiencia cardíaca tricúspidea diagnosticada en el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR), situación que calificó como una emergencia médica. “Mi vida es muy difícil, utilizo silla de ruedas, y muchos me han visto pararme para cantar, pero saco fuerzas de no sé dónde”, expresó conmovida.

La artista aseguró que ha tenido que acudir en múltiples ocasiones a clínicas de emergencia, asumiendo gastos que no fueron contemplados en la sentencia. El accidente ocurrió durante una gala del programa conducido por Gisela Valcárcel, mientras Pardo realizaba una presentación junto a Diego Val. El caso ha reabierto el debate sobre la seguridad en producciones televisivas y la responsabilidad hacia artistas invitados.