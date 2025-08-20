HOYSuscripcion LR Focus

Elías Montalvo lanza misteriosa respuesta sobre supuesto romance con Paul Michael: “Le he causado inseguridades”

El exchico reality sorprendió al asegurar que compartió "muchísimas cosas juntos" con Paul Michael tras rumores sobre una posible relación con el saliente de Pamela López.

Elías Montalvo revela distanciamiento con Paul Michael. Foto: composición LR/difusión/Panamericana
Elías Montalvo revela distanciamiento con Paul Michael. Foto: composición LR/difusión/Panamericana

Elías Montalvo, exparticipante de 'El valor de la verdad', se pronunció sobre los rumores que lo vinculan sentimentalmente con Paul Michael, pareja de Pamela López. En una entrevista para el programa 'Todo se filtra', el exchico reality sorprendió con una enigmática respuesta cuando fue consultado sobre la supuesta relación que fue expuesta por Renzo Spraggon.

“Paul y yo nos conocemos desde hace tiempo, él sabe que hemos compartido muchísimas cosas juntos. (…) No creo o quizás sí, ¿no? No sé, de repente, le he causado inseguridades”, comentó Elías Montalvo, dejando abierta la posibilidad de que los rumores hayan afectado la amistad que mantenía con el cantante.

PUEDES VER: Expareja de Paul Michael lo acusa de ser un padre ausente y advierte a Pamela López: 'Él está donde está la plata'

Elías Montalvo y su misteriosa respuesta sobre supuesto romance con Paul Michael

Durante la entrevista, Elías Montalvo señaló que ya no mantiene contacto con Paul Michael desde que este ingresó a la agrupación Orquesta Candela. El exchico reality contó que antes tenían comunicación frecuente, pero que con el tiempo la relación se fue enfriando. “No lo veo tiempo ya. (…) A veces las personas solo te escriben cuando necesitan algo o necesitan de ti”, aseguró en Todo se filtra.

Inicialmente, Elías Montalvo negó los rumores de romance con el saliente de Pamela López. Sin embargo, en la entrevista el exchico reality lanzó una misteriosa respuesta que despertó curiosidad sobre lo que pasó entre ambos. "Yo creo que si uno tiene su orientación bien puesta, bueno. Yo no creo que él sea el que se haya incomodado", afirmó.

Estas declaraciones surgieron luego de que Renzo Spraggon afirmara que había escuchado comentarios sobre un supuesto romance entre ambos. “A mí me llegó el rumor de que ellos tenían algo… yo no lo confirmo porque nunca lo vi, pero me llegó ese comentario”, señaló el modelo argentino.

PUEDES VER: Ethel Pozo encara a Pamela López tras revelar que le cortaron el internet por falta de pago de Cueva: 'También lo puedes pagar tú'

Renzo Spragon pide disculpas a Paul Michael tras revelar besos con Pamela López

El modelo argentino, en una entrevista con Magaly Medina, pidió disculpas a Paul Michael, luego de que revelará que hubo más de un beso con Pamela López, cuando estaba con el cantante. “No tengo nada contra el chico, lo vi solo una vez y sé que quiere salir adelante con la música. No tengo nada contra él. No es culpa de él y veo que la gente le dice que es un cornudo y es culpa de la otra persona (...) él es la víctima. La culpa es más de ella porque ella tiene pareja, yo estoy soltero”, declaró.

Además, Spraggon aseguró que espera reencontrarse con la pareja de Pamela López para pedirle disculpas por lo que pasó, pero aclaró que lo que contó sobre la empresaria trujillana es verdad. "No tengo por qué inventar una historia que pasó. Si hubiera querido inventar algo, hubiera dicho algo más. Solo fueron ‘picos’”, agregó.

