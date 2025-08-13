HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Así fue el accidente de Monique Pardo que desencadenó el juicio contra Gisela Valcárcel: caída en programa le ocasionó hasta problemas cardíacos

Monique Pardo, a raíz del accidente que sufrió mientras participaba en el programa de Gisela Valcárcel, padeció lesiones hasta la actualidad. Le hasta ocasionó problemas cardíacos.

Accidente de Monique Pardo le impidió trabajar y la dejó en silla de ruedas.
Accidente de Monique Pardo le impidió trabajar y la dejó en silla de ruedas. | Foto: composición LR

Monique Pardo sufrió un accidente en 2021 durante su participación en el programa de Gisela Valcárcel, 'El artista del año'. Mientras realizaba una coreografía en vivo, la exvedette se encontraba sobre una plataforma en ruedas. El movimiento al ritmo de la música provocó su caída, causándole lesiones y secuelas que, según asegura, aún padece.

Después de presentar una denuncia contra América TV y GV Producciones por negligencia, el Poder Judicial falló a favor de Monique Pardo al comprobar que Valcárcel no tomó las medidas de seguridad adecuadas tras la lesión.

PUEDES VER: Monique Pardo gana demanda a Gisela Valcárcel y América Televisión: recibiría S/30.000 por accidente en programa.

lr.pe

¿Cómo fue el accidente de Monique Pardo mientras concursaba en el programa de Gisela Valcárcel?

El accidente de Monique Pardo en el programa de baile de Gisela Valcárcel ocurrió durante una coreografía en la que participaba junto a Diego Val. Mientras la exvedette estaba sentada sobre una plataforma con una silla, realizaba movimientos al ritmo de la música. Sin embargo, cuando la estructura comenzó a girar por la acción de los bailarines, Monique perdió el equilibrio y resbaló, cayendo al piso y amortiguando su caída con las rodillas y manos.

A pesar del evidente dolor en su rostro, la presentación continuó sin que se le brindara ayuda de inmediato. Monique terminó la rutina sentada e interactuando con su compañero.

PUEDES VER: Gisela Valcárcel abrió su corazón: se reunió con su familia para hablar de la muerte y les confesó su última voluntad.

lr.pe

¿Cuáles fueron las secuelas de Monique Pardo luego del accidente en el programa de Gisela Valcárcel?

Según la demanda presentada contra Gisela Valcárcel, Monique Pardo sufrió traumatismo intracraneal, del tórax, en rodillas, manos, rodillas y otras lesiones no especificadas. Agregó que adicional a eso, tuvo secuelas cardíacas de gravedad y daños que la dejaron en silla de ruedas. Por la incapacidad de movilizarse, su defensa alegó que no pudo cumplir con su trabajo.

Por otro lado, aseguraron que la indemnización de S/30.000 no es suficiente para cubrir todo el daño ocasionado por lo que apelarán para buscar una solución más justa. Las deudas, el impacto emocional y secuelas siguen ocasionando dificultades en su vida diaria.

