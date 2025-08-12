Gisela Valcárcel sorprendió al público con una confesión íntima sobre sus deseos al momento de partir. En una entrevista con el diario Expreso, la icónica figura de la televisión peruana contó que se reunió con su familia para hablar de la muerte y dejó establecida su última voluntad: un adiós sin cámaras, lejos de la exposición mediática que ha acompañado gran parte de su vida.

La popular ‘Señito’ enfatizó que su despedida debe ser estrictamente privada, sin coberturas televisivas ni especiales desde el cementerio. “Cuando me muera quiero un entierro privado y luego que mi familia, nadie de ellos vea nada en la televisión, ni medios digitales”, declaró, dejando claro que desea evitar cualquier espectáculo mediático en torno a su fallecimiento.

Gisela Valcárcel habló con su familia sobre su velorio

En la reunión familiar, la presentadora indicó que no quiere homenajes grandilocuentes. Según explicó, lo más valioso es el recuerdo que sus seres queridos y el público puedan conservar de ella en vida. “Mientras estemos con vida hagamos el bien, venimos para eso al mundo. Por ese propósito”, expresó con firmeza.

La conductora, cuyo nombre completo es Sonia Mercedes Gisela Valcárcel Álvarez, también reflexionó sobre el fenómeno mediático que ocurre tras el deceso de figuras públicas: “Siempre recuerdan cosas buenas de los muertos, también habrá un porcentaje que hable mal, pero por lo general siempre hablan bien”, comentó, subrayando que no busca ese tipo de reconocimiento póstumo.

Gisela Valcárcel revela que extraña la televisión

En la misma conversación, Gisela Valcárcel, reconocida conductora peruana, admitió que siente nostalgia por el medio que la consagró. “Sí, claro que extraño la televisión. He vivido muchos más años en televisión que fuera de ella. Claro que la extraño, pero hay un motivo que pronto les contaré”, adelantó, despertando curiosidad sobre su posible regreso a las pantallas.

A sus más de tres décadas de trayectoria, la exconductora de programas como 'Aló Gisela' y 'El gran show' se ha mantenido como una de las personalidades más reconocidas del entretenimiento nacional, marcando tendencia no solo por su estilo en pantalla, sino también por sus opiniones sobre temas de la vida y la muerte.