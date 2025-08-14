HOYSuscripcion LR Focus

Gisela Valcárcel asegura que no es fujimorista y Magaly Medina le recuerda su pasado en la salita del SIN: "Ella sí se sentó ahí"

Magaly Medina cuestionó a Gisela Valcárcel y recordó su reunión con Montesinos durante el gobierno de Fujimori.

Magaly Medina le responde a Gisela Valcárcel y saca videos de la 'señito' con Montesinos y Fujimori.
Magaly Medina le responde a Gisela Valcárcel y saca videos de la 'señito' con Montesinos y Fujimori. | Foto: Composicion LR

En la última emisión del programa de Magaly TV la Firme, la conductora respondió a las recientes declaraciones de Gisela Valcárcel, quien mediante sus redes sociales negó tener cualquier vínculo con el fujimorismo. "No soy fujimorista, no lo he sido, no soy, ni lo seré", expreso la popular 'señito'. Así mismo, Medina aseguró que existen registros que prueban lo contrario, recordando que la conductora “sí se sentó” en la llamada salita del Servicio de Inteligencia Nacional junto a Vladimiro Montesinos. “Eso no es una patraña, es una realidad que está ahí, que ella toda la vida ha tratado de ocultar”, expresó Medina.

Magaly también sostuvo que Valcárcel ha intentado minimizar este episodio a lo largo de los años, pero remarcó que su encuentro con Montesinos fue documentado en video y difundido por la prensa. Además, señaló que la exconductora participó en la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2021, si bien no se sabe si fue invitada o fue un acto espontáneo de Valcárcel, demostró su apoyo explícito a nivel nacional a la hija del exmandatario. "Ella se puso la camiseta" agregó la periodista.

El pasado de Gisela con el fujimorismo

Durante su intervención televisiva, Magaly Medina reafirmó que Gisela Valcárcel tuvo un encuentro con Vladimiro Montesinos en la época en que este ejercía gran influencia política y mediática desde el SIN. Recordó que ese lugar era el centro de operaciones donde el asesor presidencial se reunía con figuras públicas, empresarios y políticos para coordinar estrategias durante el gobierno de Alberto Fujimori.

Medina explicó que la presencia de Valcárcel en dicho espacio no fue un hecho casual, sino parte de una dinámica de acercamiento del régimen a personajes influyentes de la televisión. Asimismo, indicó que, años después, la animadora se mostró públicamente junto a Keiko Fujimori en actividades proselitistas. Para la conductora de espectáculos, estos antecedentes son prueba de que Valcárcel mantuvo cercanía con el fujimorismo, a pesar de sus actuales declaraciones de rechazo.

