¿Dónde ver 'El valor de la verdad' en vivo con Samahara Lobatón?

La nueva temporada 2025 de 'El valor de la verdad' continúa generando expectativa entre los televidentes. Esta vez, la invitada que se sentará en el temido 'sillón rojo' será Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, quien promete hacer fuertes revelaciones sobre Jefferson Farfán, expareja de su madre, así como detalles inéditos de su relación y amistad con Ivana Yturbe. En el primer avance, la influencer sorprendió al afirmar que el exfutbolista habría intentado “armar” un ampay contra su pareja, Bryan Torres, para alejarlo de ella.

“El valor de la verdad no se detiene”, anunció Panamericana Televisión en la previa a este esperado episodio que se emitirá el domingo 17 de agosto a las 10:00 p. m.. El programa conducido por Beto Ortiz promete ser uno de los más comentados del año, y muchos seguidores ya buscan cómo verlo en vivo, tanto por televisión como por internet, dentro y fuera del Perú.

¿Dónde ver 'El valor de la verdad' en vivo online o por TV?

Los televidentes en Perú podrán disfrutar del episodio con Samahara Lobatón completamente en vivo a través de Panamericana Televisión (canal 5), que transmite el programa todos los domingos en horario estelar, inmediatamente después del dominical Panorama.

Si prefieres verlo por internet, el canal oficial de YouTube de Panamericana Televisión ofrece la transmisión gratis y en vivo, permitiendo que cualquier persona pueda seguir el programa desde su computadora, celular o tablet. Además, una vez finalizada la emisión, el episodio completo queda disponible en el canal, por lo que se puede reproducir en cualquier momento.

Canales para ver 'El valor de la verdad' en vivo desde Perú y otros países

En territorio peruano, 'El valor de la verdad' puede sintonizarse por Panamericana Televisión canal 5 en señal abierta. También está disponible en los principales servicios de televisión por cable y satélite como Movistar TV, Claro TV y DirecTV, los cuales incluyen el canal en su parrilla básica.

Para quienes viven fuera de Perú, la mejor opción es la transmisión en vivo del canal oficial de Panamericana en YouTube, que no tiene restricciones geográficas. De esta manera, cualquier persona con acceso a internet puede seguir el programa desde cualquier país del mundo, sin necesidad de VPN ni suscripciones adicionales.