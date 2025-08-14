¿Dónde ver 'El valor de la verdad' en vivo con Samahara Lobatón?
La hija de Melissa Klug llega a ‘El valor de la verdad’ para destapar secretos, aclarar rivalidades y contar detalles desconocidos de su relación con el exfutbolista de la selección peruana.
- Mejor amiga de Pamela Franco confronta a Christian Cueva y hace dura confesión sobre cantante: "Debe estar sufriendo"
- Xiomy Kanashiro 'grita' su amor por Jefferson Farfán pese a polémicas confesiones de Samahara Lobatón sobre el futbolista
La nueva temporada 2025 de 'El valor de la verdad' continúa generando expectativa entre los televidentes. Esta vez, la invitada que se sentará en el temido 'sillón rojo' será Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, quien promete hacer fuertes revelaciones sobre Jefferson Farfán, expareja de su madre, así como detalles inéditos de su relación y amistad con Ivana Yturbe. En el primer avance, la influencer sorprendió al afirmar que el exfutbolista habría intentado “armar” un ampay contra su pareja, Bryan Torres, para alejarlo de ella.
“El valor de la verdad no se detiene”, anunció Panamericana Televisión en la previa a este esperado episodio que se emitirá el domingo 17 de agosto a las 10:00 p. m.. El programa conducido por Beto Ortiz promete ser uno de los más comentados del año, y muchos seguidores ya buscan cómo verlo en vivo, tanto por televisión como por internet, dentro y fuera del Perú.
PUEDES VER: Pamela Franco presume regalos en su viaje tras borrar todas sus fotos con Christian Cueva: 'Me encanta'
¿Dónde ver 'El valor de la verdad' en vivo online o por TV?
Los televidentes en Perú podrán disfrutar del episodio con Samahara Lobatón completamente en vivo a través de Panamericana Televisión (canal 5), que transmite el programa todos los domingos en horario estelar, inmediatamente después del dominical Panorama.
Si prefieres verlo por internet, el canal oficial de YouTube de Panamericana Televisión ofrece la transmisión gratis y en vivo, permitiendo que cualquier persona pueda seguir el programa desde su computadora, celular o tablet. Además, una vez finalizada la emisión, el episodio completo queda disponible en el canal, por lo que se puede reproducir en cualquier momento.
PUEDES VER: César Ritter grita su amor por Mafer de ‘1000 oficios’ y revela qué pasó con ella tras dejar la TV: 'Se dedica a otra cosa'
Canales para ver 'El valor de la verdad' en vivo desde Perú y otros países
En territorio peruano, 'El valor de la verdad' puede sintonizarse por Panamericana Televisión canal 5 en señal abierta. También está disponible en los principales servicios de televisión por cable y satélite como Movistar TV, Claro TV y DirecTV, los cuales incluyen el canal en su parrilla básica.
Para quienes viven fuera de Perú, la mejor opción es la transmisión en vivo del canal oficial de Panamericana en YouTube, que no tiene restricciones geográficas. De esta manera, cualquier persona con acceso a internet puede seguir el programa desde cualquier país del mundo, sin necesidad de VPN ni suscripciones adicionales.