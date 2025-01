El futbolista Jesús Barco fue el primer invitado del año del programa ‘La fe de Cuto’, donde reveló al podcast cómo conoció y se enamoró de Melissa Klug. “Me acerco, saludo y empezamos a tomar, a bailar”, señaló el joven sobre su interacción.

Como se recuerda, Melissa Klug y Jesús Barco iniciaron su relación en agosto de 2020. Aunque se conocían desde hace años en Chucuito, Callao, fue en una fiesta organizada por Carlos Zambrano donde comenzaron a interactuar más cómodamente. En esa ocasión, compartieron momentos juntos, lo que marcó el inicio de su romance.

¿Cómo conoció a Melissa Klug?

En su entrevista para el podcast ‘La fe de Cuto’ del diario Trome, Jesús Barco se animó a revelar varios detalles de cómo conoció a Melissa Klug, su actual pareja y madre de su hija. Según lo que detalló el futbolista, ya se conocían desde hace tiempo porque llegaron a vivir en el mismo barrio, aunque nunca fueron amigos cercanos.

“Yo la conocía porque ella es del mismo barrio del que soy... No éramos amigos, pero nos saludábamos; ella sabía quién era yo y yo quién era ella. Yo estaba en la U, llegaba Comizzo, que no quería que vayamos a fiestas”, señaló el jugador.

Sin embargo, Jesús Barco reveló que Edison Flores lo convenció de asistir a la fiesta de Carlos Zambrano, donde casualmente también asistió Melissa Klug. Esa reunión lo ayudó a acercarse a la empresaria.

“El ‘Orejas’ me dice que vayamos un rato a la fiesta de Zambrano y fuimos. Encontré un par de amigos que ya estaban con la gente. El ‘Orejas’ me dijo para retirarnos y le dije que me quedaba. Me quedé con unos amigos y justo estaba Melissa con Chama y su maquillador. Me acerco, saludo y empezamos a tomar, a bailar... Al día siguiente, quedamos para ir a comer un ceviche”, agregó sobre aquel día.

Melissa Klug y Jesús Barco evidencian su amor. Foto: Instagram

¿Cómo fue su primera cita con Melissa Klug?

Asimismo, Jesús Barco mencionó que al día siguiente salió con Melissa Klug y sus amigos para disfrutar de un ceviche. No obstante, vivió un momento de tensión al percatarse de que su tarjeta no contaba con el saldo suficiente para cubrir la cuenta. Tras un tiempo en el baño tratando de conseguir un préstamo entre sus compañeros, finalmente logró reunir el monto necesario para saldar la deuda.

“El escalofrío me dio a la hora de la cuenta, abro mi teléfono y el banco me había comido la plata, no sé por qué, no sabía qué decir... Dije ‘tres más’, no tenía, pero para hacerla larga. Dije ‘voy al baño’ y llamé a mis amigos para que me presten. Como una hora me demoré en el baño, hasta fiebre me dio. Claro, si estás invitando, ¿qué iba a decir? Quedas mal”, relató.