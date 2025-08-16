HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Alianza vs ADT por el Torneo Clausura 2025
Mira EN VIVO Alianza vs ADT por el Torneo Clausura 2025     Mira EN VIVO Alianza vs ADT por el Torneo Clausura 2025     Mira EN VIVO Alianza vs ADT por el Torneo Clausura 2025     
Espectáculos

Rafael Fernández, exesposo de Karla Tarazona, revela su lucha contra el síndrome de Guillain-Barré: “Estuve 8 días en UCI”

Rafael Fernández, exesposo de Karla Tarazona, reveló que fue diagnosticado con síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad que afecta los nervios y lo mantuvo varios días en UCI.

Rafael Fernández y Karla Tarazona se divorciaron en 2022. Foto: Composición LR/Instagram/Difusión
Rafael Fernández y Karla Tarazona se divorciaron en 2022. Foto: Composición LR/Instagram/Difusión | difusión

Rafael Fernández, exesposo de Karla Tarazona, compartió a través de un video en su cuenta de Instagram que hace poco más de un mes fue diagnosticado con síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad poco común en la que el sistema inmunológico ataca los nervios del cuerpo, provocando debilidad muscular y pérdida de sensibilidad en brazos y piernas, lo que puede dificultar el movimiento temporalmente.

El empresario aseguró que los médicos lograron detectar y controlar la enfermedad a tiempo, pero quiso contar su caso para alertar a otros. “La cepa que tuve fue una cepa mediterránea y no fue tan agresiva. En Perú ha habido más de 15 mil casos y este síndrome no te avisa, no es que te dé porque tengas una condición, hay múltiples cosas que te desencadenan”, relató Fernández.

PUEDES VER: Pamela Franco rompe su silencio sobre su relación con Christian Cueva tras borrar todas sus fotos: 'Estoy tranquila'

lr.pe

Exesposo de Karla Tarazona cuenta los difíciles momentos que vivió enfrentando la dura enfermedad

Rafael Fernández contó que inicialmente pensó que su malestar se debía a una intoxicación, pero cinco días después su salud se complicó seriamente y empezó a sentir dolor en el resto de su cuerpo. “En mi caso, cuando me puso más grave, me atacó las manos, las tengo un poco adormecidas, los pies, hasta que llega a la parte de los pulmones y te ponen un respirador. No fue mi caso porque los doctores llegaron a controlarlo rápidamente”, relató.

El empresario explicó que la enfermedad pudo ser provocada por una infección bacteriana o viral. “Puede que haya consumido algún alimento que no estuvo bien lavado, un pollo que no estuvo bien cocido o porque tomé agua de caño… o por una infección estomacal o por un fuerte resfrío y se bajan las defensas”, añadió.

Fernández , quien actualmente continúa en recuperación, recordó los días más difíciles en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde estuvo incomunicado y su familia temía por su vida. “Estuve ocho días en UCI, conectado con una vía en el cuello, incomunicado y mi madre lloraba… Pero estoy saliendo adelante gracias a las terapias y las personas que me ayudan”, afirmó, destacando su fortaleza: “En algún momento dije: ‘No voy a caminar y casi me pongo a llorar’… Aún tengo adormecimiento, puede durar 4 a 5 meses. No me dejé vencer. Gracias a Dios, mi familia es unida”.

El exesposo de Karla Tarazona compartió su experiencia para concientizar sobre la enfermedad y alertar sobre la importancia de reconocer sus síntomas, ya que muchos jóvenes profesionales en el área de medicina desconocen su gravedad o piensan que no ocurre.

PUEDES VER: Milett Figueroa sorprende con su gran regreso a la TV peruana en ‘Eres mi sangre’: ¿qué papel tendrá?

lr.pe

La historia de Rafael Fernández y Karla Tarazona

La historia de amor entre Rafael Fernández y Karla Tarazona comenzó durante la pandemia, cuando se conocieron a través de amigos en común. La conductora decidió darse una nueva oportunidad en el amor y en septiembre de 2020 ya lucía un anillo lujoso. La pareja se casó civilmente en diciembre del mismo año en la Municipalidad de La Molina.

En marzo de 2021, Karla Tarazona expresó su deseo de tener un cuarto hijo, esta vez una niña, y la pareja planeaba agrandar la familia en 2022. Durante su relación, Rafael Fernández se destacó por los lujosos regalos que le hacía, desde una camioneta de segunda mano hasta una cartera de Louis Vuitton, además de viajes en helicóptero y al extranjero.

Sin embargo, su historia de amor llegó a su fin y, el 26 de agosto, Karla anunció públicamente la separación en buenos términos, pidiendo discreción a los medios. El divorcio se formalizó en marzo de 2023, tras casi dos años de matrimonio, aunque la polémica continuó cuando, en septiembre de ese mismo año, Rafael habría seguido a Karla Tarazona en redes sociales, cuatro meses después de la ruptura, según denunció un extrabajador en el programa de Magaly Medina.

Notas relacionadas
Mariella Zanetti cuenta que fue testigo de las agresiones de Leonard León a Karla Tarazona: "Hay videos"

Mariella Zanetti cuenta que fue testigo de las agresiones de Leonard León a Karla Tarazona: "Hay videos"

LEER MÁS
Christian Domínguez revela que Karla Tarazona atraviesa difícil situación tras problemas con Leonard León: "No quiere ni hablar"

Christian Domínguez revela que Karla Tarazona atraviesa difícil situación tras problemas con Leonard León: "No quiere ni hablar"

LEER MÁS
Leonard León abandona en vivo programa de Michelle Soifer tras preguntas sobre agresión a Karla Tarazona

Leonard León abandona en vivo programa de Michelle Soifer tras preguntas sobre agresión a Karla Tarazona

LEER MÁS
El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

LEER MÁS
El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Kina Malpartida como nunca antes la viste: dejó la televisión peruana, abandonó el boxeo y ahora se luce en impensada faceta

Kina Malpartida como nunca antes la viste: dejó la televisión peruana, abandonó el boxeo y ahora se luce en impensada faceta

LEER MÁS
Christian Cueva termina con rumores sobre supuesta ruptura luego de que Pamela Franco borrara sus fotos: “Mi amor”

Christian Cueva termina con rumores sobre supuesta ruptura luego de que Pamela Franco borrara sus fotos: “Mi amor”

LEER MÁS
Richard Acuña celebró los 15 años de su hija con Beéle como artista sorpresa: "Un sueño hecho realidad"

Richard Acuña celebró los 15 años de su hija con Beéle como artista sorpresa: "Un sueño hecho realidad"

LEER MÁS
Festival Chim Pum Callao 2025: lineup, horarios, artistas y todo sobre el evento chalaco

Festival Chim Pum Callao 2025: lineup, horarios, artistas y todo sobre el evento chalaco

LEER MÁS
Pamela Franco rompe su silencio sobre su relación con Christian Cueva tras borrar todas sus fotos: "Estoy tranquila"

Pamela Franco rompe su silencio sobre su relación con Christian Cueva tras borrar todas sus fotos: "Estoy tranquila"

LEER MÁS
Exchico reality salió de Perú a buscar fortuna en otros países, triunfa como modelo en París y está por abrir su propia empresa en Dubai

Exchico reality salió de Perú a buscar fortuna en otros países, triunfa como modelo en París y está por abrir su propia empresa en Dubai

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Espectáculos

Pamela López lanza fuerte mensaje a Pamela Franco tras posible ruptura con Christian Cueva: “Uno elige dónde estar”

Melissa Loza confirma que sigue distanciada de su hermana Tepha Loza pese a reconciliación: “No tenemos cercanía”

Nodal le pide disculpas a Cazzu tras revelar detalles de su ruptura y defiende a Ángela Aguilar: "Yo me mega enamoré"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota