Rafael Fernández, exesposo de Karla Tarazona, compartió a través de un video en su cuenta de Instagram que hace poco más de un mes fue diagnosticado con síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad poco común en la que el sistema inmunológico ataca los nervios del cuerpo, provocando debilidad muscular y pérdida de sensibilidad en brazos y piernas, lo que puede dificultar el movimiento temporalmente.

El empresario aseguró que los médicos lograron detectar y controlar la enfermedad a tiempo, pero quiso contar su caso para alertar a otros. “La cepa que tuve fue una cepa mediterránea y no fue tan agresiva. En Perú ha habido más de 15 mil casos y este síndrome no te avisa, no es que te dé porque tengas una condición, hay múltiples cosas que te desencadenan”, relató Fernández.

Exesposo de Karla Tarazona cuenta los difíciles momentos que vivió enfrentando la dura enfermedad

Rafael Fernández contó que inicialmente pensó que su malestar se debía a una intoxicación, pero cinco días después su salud se complicó seriamente y empezó a sentir dolor en el resto de su cuerpo. “En mi caso, cuando me puso más grave, me atacó las manos, las tengo un poco adormecidas, los pies, hasta que llega a la parte de los pulmones y te ponen un respirador. No fue mi caso porque los doctores llegaron a controlarlo rápidamente”, relató.

El empresario explicó que la enfermedad pudo ser provocada por una infección bacteriana o viral. “Puede que haya consumido algún alimento que no estuvo bien lavado, un pollo que no estuvo bien cocido o porque tomé agua de caño… o por una infección estomacal o por un fuerte resfrío y se bajan las defensas”, añadió.

Fernández , quien actualmente continúa en recuperación, recordó los días más difíciles en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde estuvo incomunicado y su familia temía por su vida. “Estuve ocho días en UCI, conectado con una vía en el cuello, incomunicado y mi madre lloraba… Pero estoy saliendo adelante gracias a las terapias y las personas que me ayudan”, afirmó, destacando su fortaleza: “En algún momento dije: ‘No voy a caminar y casi me pongo a llorar’… Aún tengo adormecimiento, puede durar 4 a 5 meses. No me dejé vencer. Gracias a Dios, mi familia es unida”.

El exesposo de Karla Tarazona compartió su experiencia para concientizar sobre la enfermedad y alertar sobre la importancia de reconocer sus síntomas, ya que muchos jóvenes profesionales en el área de medicina desconocen su gravedad o piensan que no ocurre.

La historia de Rafael Fernández y Karla Tarazona

La historia de amor entre Rafael Fernández y Karla Tarazona comenzó durante la pandemia, cuando se conocieron a través de amigos en común. La conductora decidió darse una nueva oportunidad en el amor y en septiembre de 2020 ya lucía un anillo lujoso. La pareja se casó civilmente en diciembre del mismo año en la Municipalidad de La Molina.

En marzo de 2021, Karla Tarazona expresó su deseo de tener un cuarto hijo, esta vez una niña, y la pareja planeaba agrandar la familia en 2022. Durante su relación, Rafael Fernández se destacó por los lujosos regalos que le hacía, desde una camioneta de segunda mano hasta una cartera de Louis Vuitton, además de viajes en helicóptero y al extranjero.

Sin embargo, su historia de amor llegó a su fin y, el 26 de agosto, Karla anunció públicamente la separación en buenos términos, pidiendo discreción a los medios. El divorcio se formalizó en marzo de 2023, tras casi dos años de matrimonio, aunque la polémica continuó cuando, en septiembre de ese mismo año, Rafael habría seguido a Karla Tarazona en redes sociales, cuatro meses después de la ruptura, según denunció un extrabajador en el programa de Magaly Medina.