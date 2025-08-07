HOY

Christian Domínguez revela que Karla Tarazona atraviesa difícil situación tras problemas con Leonard León: "No quiere ni hablar"

La disputa entre Karla Tarazona y Leonard León se intensifica tras la difusión de los testimonios de su hijo mayor, quien habría querido contar su versión en televisión. Mientras tanto, Karla reaparece con Christian Domínguez y evita dar declaraciones.

En medio del nuevo enfrentamiento entre Karla Tarazona y Leonard León, ha encontrado el respaldo de Christian Domínguez en esta difícil etapa.
En medio del nuevo enfrentamiento entre Karla Tarazona y Leonard León, ha encontrado el respaldo de Christian Domínguez en esta difícil etapa. | Foto: Composición LR/ Instagram/ X

Karla Tarazona ha reaparecido en público en medio de una tensa situación familiar, acompañada por Christian Domínguez, su actual pareja y principal soporte emocional. Esta aparición ocurre en un contexto marcado por nuevas polémicas con su expareja Leonard León. Esta controversia se produce después de que el cantante la acuse de poner obstáculos para que él no pueda ver a sus hijos.

Christian Domínguez fue quien explicó el estado emocional de Karla al final de una jornada en la que ambos regresaban a casa con sus hijos. “¿Estás cansada? ¿Mentalmente? Ese es el mayor cansancio… tanto que no quiere ni hablar”, expresó Domínguez, mientras ella solo levantaba la mano en señal de que no se encontraba bien. El cantante se ha convertido en su principal soporte durante este difícil proceso.

PUEDES VER: Dayanita rompe en llanto al pedir ayuda económica y preocupa con su mensaje: "Ya no quiero seguir con esto"

lr.pe

Leonard León culpa a Karla, pero sus hijos no quieren verlo, dice defensa

Pese al silencio de Karla, las acusaciones no se detienen. Leonard aseguró que ella prefiere que sus hijos compartan con Domínguez antes que con él. En su defensa, el abogado de Tarazona fue enfático: "El señor no vio a sus hijos durante cuatro años. Recién los vio hace dos o tres meses". Añadió que fue una jueza quien dictaminó que los menores podían decidir si querían ver a su padre o no.

Según el abogado Carlos de la Cruz, tras un periodo de visitas, los menores dejaron de querer ver a Leonard. “Después de un mes de salidas, ya no quisieron salir con el padre”, reveló en el programa 'Amor y Fuego'. Aunque Leonard culpa a Karla por ese rechazo, todo indica que fueron los propios niños quienes tomaron esa decisión. El caso sigue abierto y parece estar lejos de llegar a una solución definitiva.

PUEDES VER: Gian Piero Díaz destapa la verdadera razón por la que aceptó reencontrarse con Renzo Schuller en 'Esto es guerra': "Era importante"

lr.pe

Hijo de Karla Tarazona indignado por ataques de Leonard León: abogado revela duros episodios familiares

El abogado de la conductora fue quien expuso públicamente algunos de los episodios vividos por los menores. El hijo mayor incluso habría querido hablar en televisión para contar su versión de los hechos. Además, el letrado reveló que Leonard León llegó a llamar "burra" a Karla, hecho que agravó aún más la tensión. Pese a todo, Karla ha evitado hablar ante las cámaras y se ha refugiado en su entorno más cercano.

Leonard León vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que el abogado de Karla Tarazona presentara en televisión los testimonios del hijo mayor de la conductora. El menor mostró su indignación por los recientes comentarios del cantante hacia su madre, quien ha sido acusada por él de impedir el contacto con sus hijos. Esta situación ha reavivado el enfrentamiento mediático entre ambos.

