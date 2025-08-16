Milett Figueroa regresa a la pantalla chica como parte de los últimos capítulos de la exitosa telenovela 'Eres mi sangre', de América Televisión. Luego de semanas de rumores sobre su futuro profesional, finalmente se confirmó su participación a través del avance del episodio 99, el cual promete traer grandes giros en la historia que mantiene enganchado al público peruano cada noche.

En dicho adelanto se muestra a Milett dando vida a Elizabeth, la hermana de Tobías “Toro”, interpretado por Miguel Dávalos. Su aparición se convierte en una revelación importante, ya que el personaje de Toro ha estado buscándola con desesperación, lo que anticipa un giro inesperado que incrementará el suspenso en la trama.

¿Cómo será el regreso de Milett Figueroa a la televisión?

Las primeras escenas del personaje de Milett Figueroa en ‘Eres mi sangre’ muestran su esperado reencuentro con Tobías, su hermano, quien mantiene secuestrada a Brigitte (Brigitte Jouannet) con el fin de presionar al padre de la joven para que lo conduzca hasta el paradero de Elizabeth. Aunque ambos hermanos estuvieron separados desde muy pequeños, la reunión no ocurre en un contexto emotivo, sino en medio de la tensión y el peligro.

Lejos de un abrazo fraternal, Elizabeth aparece armada y apunta directamente contra su propio hermano, exigiéndole que libere a la joven cautiva. Este sorpresivo giro no solo impacta a los protagonistas, sino también a la audiencia, y marca un regreso inesperado que promete intensificar los conflictos familiares y añadir nuevas capas de suspenso a la trama.

¿A qué hora ver el debut de Milett Figueroa en 'Eres mi sangre'?

La llegada de Milett Figueroa coincide con un momento histórico para la producción: la telenovela alcanza su capítulo número 100, consolidando cien noches consecutivas de liderazgo en su horario por América Televisión. Desde su estreno, la serie dirigida por Michelle Alexander ha logrado una conexión especial con el público gracias a su equilibrada mezcla de drama, romance y secretos familiares, manteniendo a los televidentes enganchados con cada conflicto, pérdida y victoria de sus personajes.

Para celebrar este hito, la producción presentará este lunes 18 de agosto una edición especial de doble episodio, transmitida a las 10:00 p. m. por América Televisión y disponible también en América tvGO. “Nos sentimos profundamente agradecidos con el público que cada noche nos respalda y se emociona con nosotros. Hoy celebramos estos cien capítulos ofreciendo una edición única”, expresó Alexander.