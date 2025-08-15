En medio de las especulaciones sobre una presunta ruptura sentimental, Pamela Franco decidió pronunciarse y aclarar cuál es el verdadero estado de su relación con Christian Cueva. Los rumores se intensificaron luego de que en redes sociales se viralizara que la cantante habría eliminado todas las fotografías con el futbolista, así como por las recientes declaraciones de Pamela López, quien aseguró que el popular 'Aladino' habría intentado comunicarse con Paul Michael, desde Ecuador. Ante este panorama, la cumbiambera aseguró que “está tranquila”.

Durante un enlace con el programa 'Amor y fuego', la exintegrante de Alma Bella descartó cualquier tipo de crisis con el mediocampista del Emelec. Además, negó que haya retirado sus fotos junto al futbolista y recalcó que su relación se mantiene firme. La cantante fue enfática en señalar que no tiene por qué pronunciarse sobre temas que involucran a terceras personas y enfatizó que las conversaciones con su pareja se manejan de forma interna.

Pamela Franco se pronuncia sobre su relación con Christian Cueva tras borrar todas sus fotos con el futbolista

Consultada por el supuesto borrado de publicaciones en Instagram, Pamela Franco respondió que no entiende de dónde salió dicha información y dejó en claro que no ha eliminado ninguna fotografía con Christian Cueva. De igual manera, afirmó que no siente la necesidad de aclarar rumores sobre llamadas o mensajes que, según Pamela López, el futbolista habría realizado a través de un amigo de nombre “Mariño” para comunicarse con Paul Michael. “Yo no tengo por qué decir nada. Menos cuando hay terceras personas involucradas”, expresó.

La cantante también mencionó que este tipo de comentarios no le afectan y que, junto a Cueva, ya han pasado por otras situaciones similares. “No es la primera vez que salen a hablar cosas y hay cosas que él y yo conversamos internamente y queda entre nosotros (…) Estamos muy bien. Yo estoy tranquila. Estamos tranquilos todos”, señaló. Al ser preguntada directamente si aún siente amor por el futbolista, respondió sin dudar: “Sí, obvio que lo amo. Está de más”.

Pamela Franco reacciona a la carta notarial que le envió Cueva a Pamela López

Por otro lado, Pamela Franco evitó pronunciarse sobre la carta notarial que Christian Cueva envió a Pamela López, en donde le otorgaba 48 horas para rectificarse sobre las declaraciones que generaron la polémica. La cumbiambera se limitó a decir que no tiene por qué creer en lo dicho por López y recalcó que su prioridad sigue siendo su trabajo y su familia.

Además, la cantante negó que la distancia haya afectado su relación con el mediocampista del Emelec y precisó que ambos son libres de manejar sus tiempos. “Cada quien maneja sus cosas como quiere y como sienta. Yo estoy bien (…) Él es una persona independiente que puede hacer sus cosas. Yo estoy en lo mío”, concluyó la cantante, dando por cerrados los rumores sobre una supuesta ruptura.