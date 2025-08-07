HOY

Espectáculos

Leonard León abandona en vivo programa de Michelle Soifer tras preguntas sobre agresión a Karla Tarazona

¡Tenso momento! Leonard León encaró a Micheille Soifer en pleno programa en vivo y no soportó las preguntas que le hicieron sobre las denuncias que tuvo por agresión en contra de Karla Tarazona. "Esos son temas pasados", se excusó.

Leonard León descartó haber agredido a Karla Tarazona. Foto: Composición LR/captura/YouTube
Leonard León estuvo el jueves 7 de agosto en 'Ponte en la cola', programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón. En dicho espacio, mostraron un informe en el cual se ve y escucha a Mariella Zanetti, excompañera de Karla Tarazona en 'Recargados de risa', asegurar que Tarazona fue agredida en reiteradas ocasiones por el cantante de cumbia. Este reportaje incómodo al exvocalista de Grupo América, quien optó por levantarse de su asiento y se retiró visiblemente molesto del estudio de Latina Televisión.

Cabe destacar que hace varios años, en el programa 'Hola a todos', Tarazona se sinceró y expuso por primera vez un episodio de violencia en su contra por parte de Leonard León. Este hecho fue reafirmado el 2019 durante su participación en 'El valor de la verdad', en el cual confesó que la agresión se dio cuando estaba esperando a su segundo hijo.

Leonard León abandona set de Latina por preguntas sobre Karla Tarazona

En un momento álgido de la entrevista, Micheille Soifer no dudó en confrontar a Leonard León y lo instó a decir la verdad sobre las denuncias de agresión en contra de Karla Tarazona. El cumbiambero negó tajantemente haber realizado este acto, no solo con la actual conductora de 'Préndete', sino también con cualquier otra mujer. "Esos casos en su momento se hablaron (...) ¿por qué tienen que meter temas pasados que ya se trataron en su momento?", se excusó.

Tras este impase, el programa 'Ponte en la cola' presentó una recopilación de declaraciones de Mariella Zanetti, quien aseguró que fue testigo de los moretones y más signos de agresión con las que Karla Tarazona llegaba a grabar al programa 'Recargados de risa'. "Sí, me consta eso (...) cada vez que llegaba bien maquillada era porque venía golpeada", expresó la actriz cómica.

En paralelo a estas declaraciones de Zanetti, se pudo ver a Leonard León abandonar raudamente el estudio del programa de Latina Televisión, ante la decepción de Ricardo Rondón y Micheille Soifer. "Lamentablemente, no ha querido ver la nota. se ha retirado, él señala que no ha venido a hablar de las agresiones y decidió irse con su abogado", indicó el ganador de la primera temporada de 'El gran chef famosos'.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar más graves a los Centros de Emergencia Mujer (CEM) o al Servicio de Atención Urgente (SAU). Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

