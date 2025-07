Karla Tarazona expresa su deseo de tener una hija con Christian Domínguez: “Se ha conversado”

Karla Tarazona se pronunció en una reciente entrevista sobre la posibilidad de volver a convertirse en madre. La conductora y Christian Domínguez atraviesan una buena etapa tras retomar su relación luego de ocho años separados, lo que quedó en evidencia con el lujoso detalle que él tuvo al obsequiarle una camioneta. “El tema de la maternidad se ha conversado, pero no para ahora, porque es todo un proceso”, comentó Karla a en el pódcast ‘Sinvergüenzas’.

Como se sabe, ambos son padres de un niño de 9 años. Además, Karla tiene dos hijos fruto de su pasada relación con Leonard León, a quienes Christian Domínguez considera como propios. Los menores también lo reconocen como una figura paterna, lo que refleja la sólida relación familiar que han construido.

Karla Tarazona no descarta ser madre nuevamente junto con Christian Domínguez

Durante una entrevista con los panelistas de Showpe, Karla Tarazona fue consultada sobre la posibilidad de volver a convertirse en madre junto Christian Domínguez. La conductora no descartó la idea y confesó que le gustaría tener una niña, ya que actualmente es madre de tres varones.

Sin embargo, también dejó en claro que no es una decisión que tomará a corto plazo, debido a las múltiples responsabilidades que implica. “Es mucha responsabilidad, económica y emocional. Yo hoy pienso mucho en mis hijos y en mí, me gusta darles una buena vida. Entonces, traer un bebé al mundo te trae gastos y un montón de cosas”, explicó la conductora de Panamericana.

Pese a ello, Karla señaló que no cierra las puertas a una futura maternidad. Incluso, dejó entrever que ya ha hablado del tema con su pareja. “Sí existe la posibilidad, no tan lejana, porque tampoco quiero tener 60 años cuando tenga mi última hija, pero sí me gustaría ya ir a la segura que sea mujer”, comentó con la presentadora, mostrando su ilusión por la idea de convertirse en madre de una niña.

Karla Tarazona lanza advertencia a Pamela Franco

Karla Tarazona rompió su silencio tras las recientes declaraciones de Pamela Franco sobre Christian Domínguez, en las que la cantante aseguró que él no tiene una conexión emocional con su hija y evitó responder si lo considera un mal padre. Ante ello, la conductora de 'Préndete' optó por no defender públicamente a su actual pareja.

Sin embargo, Tarazona no dudó en enviarle una advertencia directa a la cantante de cumbia, en caso la mencione o la involucre en futuros escándalos. “Si me buscas en algún momento, me vas a encontrar también porque ya coj$%& tampoco soy. Si tú me pinchas, ya sabes que no vas a encontrar un pinchón, vas a encontrar algo más grande”, expresó tajante durante su participación en el pódcast.