Rafael Fernández, conocido también como 'El Rey de los Huevos', ha estado en el ojo del huracán debido a su corta pero mediática relación con Karla Tarazona. En una reciente entrevista en el programa digital 'Sin lenguas en los pelos', conducido por Carloncho y Renzo Winder, Fernández habló sin tapujos sobre los desafíos que enfrentó durante su matrimonio con la conductora. Además, el empresario no dudó en admitir que los celos jugaron un papel importante en la relación, especialmente en lo que respecta a Christian Domínguez, expareja de Karla y padre de uno de sus hijos.

Los celos hacia Christian Domínguez

Uno de los puntos más sorprendentes de la entrevista fue cuando Rafael Fernández confesó que sintió celos de Christian Domínguez. "No tenía dudas, sí, tuve celos. Puse mis condiciones", comentó sin rodeos. El empresario explicó que, aunque nunca tuvo problema con que Domínguez visitara a su hijo, la idea de que él ingresara a su hogar era algo que no podía permitir. "Visitar a los chicos, sí, pero entrar a la casa no, yo decía: 'Hasta ahí nomás'", agregó.

Este comentario dejó claro que, en su relación con Karla Tarazona, las visitas de su expareja generaron tensiones. Sin embargo, Rafael también reveló que le expresó su incomodidad a Karla en ese momento y ella entendió su postura. "Lo conversé con ella y me dijo que estaba bien, ahí quedó el asunto", comentó, dejando entrever que, aunque hubo desacuerdos, supieron llegar a un entendimiento.

Rafael Fernández desmiente rumores de infidelidad con Vanesa Pumarica

Otro tema que surgió durante la entrevista fue la acusación de infidelidad hacia Rafael Fernández. La 'Mackyna', amigo cercano de Christian Domínguez, insinuó que Fernández había tenido un romance con Vanesa Pumarica, amiga de Pamela Franco, mientras estaba casado con Karla Tarazona. Sin embargo, Rafael no tardó en desmentirlo: "No lo conozco, solo he hablado con Pamela Franco por una discrepancia, pero nada más", afirmó tajante. Aseguró que la acusación era infundada y retó a quien lo acusó a decírselo "en su cara".