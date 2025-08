Christian Domínguez se pronunció frente a las cámaras de ‘Amor y fuego’ luego de que Leonard León, expareja de Karla Tarazona, anunciara públicamente que había ganado los dos juicios que ella le interpuso por violencia familiar. Según declaró el cantante, las autoridades le revocaron las medidas de protección en su contra tras una pericia psicológica que, según él, demostró que no ejerció violencia ni contra su exesposa ni contra sus hijos.

Al ser consultado por el tema, Christian Domínguez optó por no opinar directamente, tal como lo había adelantado Norka Ascues, y explicó que lo hacía por respeto a los hijos mayores de Karla, a quienes considera suyos. Sin embargo, resaltó que ellos actualmente entienden mejor la situación. “Mis hijos son lo máximo, mis hijos son impresionantes. Estamos tranquilos porque ya son grandes. Esto, 10 años atrás, era complicado porque eran pequeños, entonces sí importaba mucho cuidarlos, protegerlos, no opinar y tratar de que no sea público todo lo que pase”, declaró.

Christian Domínguez habló sobre sus hijos en medio del lío legal entre Karla Tarazona y Leonard León

Este 4 de agosto, ‘Amor y fuego’ intentó obtener las declaraciones de Karla Tarazona sobre su situación legal actual con Leonard León. Sin embargo, la conductora de ‘Préndete’ evitó a la prensa e ingresó rápidamente a su vehículo. La reacción de Christian Domínguez fue diferente, pues se detuvo ante las cámaras y, aunque evitó profundizar en el tema, expresó su respaldo a la madre de su hijo. “Siempre, yo estoy para las buenas y para las malas, es mi familia también. No puedo desarrollar el tema por un tema de respeto”, sentenció.

El cantante de cumbia también reveló que ha decidido no opinar por pedido expreso de los hijos mayores de Karla. “Por respeto también a mis hijos no lo hago porque también me lo pidieron. En más de una oportunidad me han pedido que yo no tenga reacciones”, comentó Domínguez.

Además, el líder de La Gran Orquesta Internacional aseguró que su pareja se encuentra tranquila pese al resultado judicial y descartó cualquier intento de manipulación hacia los menores, como dejó entrever Leonard León. “Estamos relajados, mi señora está bastante tranquila, tanto así que no le importa opinar. Jamás le estamos enseñando a que piensen o digan cosas negativas. Ahora es más sencillo porque tienen su voz, su voto, su decisión, sus sentimientos, todo lo que van a expresar, lo van a hacer; al contrario, quieren expresarse”, concluyó.

Leonard León reacciona tras archivarse las denuncias de Karla Tarazona

Leonard León utilizó sus redes sociales para anunciar que las medidas de protección en su contra fueron retiradas y que las dos denuncias por violencia familiar interpuestas por Karla Tarazona fueron archivadas por falta de pruebas. “Lo dice el informe psicológico: no presenta afectación en relación a hechos de violencia por parte del denunciado”, señaló el exintegrante del Grupo 5 en un video en redes.

El cantante cumbia calificó las acusaciones como infundadas y lamentó que su expareja insinuara que pudo haber recibido algún tipo de ayuda durante el proceso judicial. “No puedes hablar de esa manera, no puedes ensuciar ni manchar la imagen de un organismo del Estado que se dedica a la investigación de los casos. ¿O piensas que me ayudaron? ¿O es un manotazo de ahogado? Porque parece que fuera un manotazo de ahogado, porque te he ganado en todas las instancias y eso parece que te duele”, declaró de forma contundente.