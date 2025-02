El empresario Rafael Fernández, conocido por ser el exesposo de Karla Tarazona, incendió las redes sociales al publicar un curioso video en sus historias de Instagram. Muchos usuarios interpretaron su mensaje como una indirecta dirigida a la conductora de ‘Préndete’. Su mensaje se da poco después de que Tarazona confirmará su reconciliación con Christian Domínguez, su expareja y padre de su hijo.

Cabe recordar que la relación entre Tarazona y Domínguez terminó en medio de una polémica por una infidelidad del cantante con Isabel Acevedo, a quien conoció durante su participación en un reality de baile. Por esa razón, la presentadora se dio una nueva oportunidad en el amor y se casó en el 2020 con Rafael Fernández. Sin embargo, su matrimonio solo duró dos años. El empresario, quien es conocido como el ‘rey de los huevos’ debido a que fundó un negocio de ese rubro, afirmó que la aún presencia de Domínguez en la vida de Tarazona fue un factor clave en su divorcio en 2022.

El curioso video de Fernández tras la reconciliación de Domínguez y Tarazona

A solo horas de que Karla Tarazona confirmara su regreso con Christian Domínguez, su exesposo Rafael Fernández sorprendió en Instagram con un curioso video acompañado de una frase que no pasó desapercibida. La publicación encendió las especulaciones entre los seguidores, quienes no tardaron en preguntarse si se trataba de una reacción a la inesperada reconciliación. “En cuanto a que estoy loco, pues me lo han dicho tantas veces que debe ser cierto. Pero recuerda que los locos hacemos los caminos que más tarde los sabios recorren”, compartió el empresario de huevos en su red social.

La publicación de Rafael Fernández rápidamente se convirtió en un tema de debate en redes sociales. Para muchos usuarios, la frase compartida por el empresario fue interpretada como una indirecta hacia Karla Tarazona. Esto cobra mayor relevancia considerando que, en el pasado, Fernández declaró que su matrimonio terminó, en parte, por sus sospechas de que su entonces esposa aún sentía algo por Christian Domínguez. Ahora que la conductora ha decidido retomar su relación con el cantante de cumbia, esas dudas parecen haberse esclarecido.