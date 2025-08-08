Mariella Zanetti cuenta que fue testigo de las agresiones de Leonard León a Karla Tarazona: "Hay videos"

Mariella Zanetti respondió en vivo en el programa 'Ponte la cola' sobre la violencia doméstica que sufrió Karla Tarazona a manos de Leonard León. | Foto: composición LR/ X / Latina

En una impactante revelación, la actriz y exvedette Mariella Zanetti rompió su silencio sobre los episodios de violencia que Karla Tarazona sufrió durante su relación con el cantante Leonard León. Zanetti, quien compartió escenario con Tarazona en el programa 'Risas y salsa', detalló en el programa 'Ponte en la cola' que fue testigo directo de las agresiones.

El hecho ocurrió tras la salida de Leonard León del programa, luego de que fuese confrontado por los panelistas Michell Soifer y Ricardo Rondón sobre si alguna vez había cometido violencia contra una mujer.

Mariella Zanetti cuenta que vio las señales de violencia que sufrió Karla Tarazona

La exvedette mantuvo una conexión telefónica con el elenco de 'Ponte en la cola', a quienes reveló más detalles de lo que sufrió la exmodelo.

“En la época que grabábamos ‘Risas y América’, yo veía a Karla Tarazona que llegaba con moretones en la cara, con quemaduras en el cuello de cigarro, con la mano enyesada, incluso hay videos, hay denuncias de eso en su momento”, relató Zanetti. Además, mencionó que llegó a advertir a la madre de Karla sobre el delicado estado en el que encontraba a su hija. "Ella no iba a grabar una semana y no se contactaba con nadie, y es más, fui yo la que le dije en su debido momento a su mamá de Karla", agregó.

Leonard León se va de programa en vivo tras ser cuestionado por Michelle Soifer

En el programa, Leonard fue cuestionado por Michell Soifer, quien no dudó en mencionar que “Lo que queremos saber es si él fue capaz de agredir a una mujer”.

El exvocalista de Grupo América, Leonard León, fue protagonista de un acalorado momento en el set de 'Ponte en la cola', luego de ver un informe donde se ve y escucha a Mariella Zanetti hablar sobre los daños físicos que sufrió Karla Tarazona en reiteradas ocasiones por el cantante de cumbia. El reportaje incomodó a León, quien salió del programa visiblemente molesto.