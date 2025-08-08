HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Mariella Zanetti cuenta que fue testigo de las agresiones de Leonard León a Karla Tarazona: "Hay videos"

Zanetti reveló que veía seguido las señales visibles de violencia que sufrió Karla Tarazona por su expareja cuando trabajaban juntas en el set de 'Risas y salsa'.

Mariella Zanetti respondió en vivo en el programa 'Ponte la cola' sobre la violencia doméstica que sufrió Karla Tarazona a manos de Leonard León.
Mariella Zanetti respondió en vivo en el programa 'Ponte la cola' sobre la violencia doméstica que sufrió Karla Tarazona a manos de Leonard León. | Foto: composición LR/ X / Latina

En una impactante revelación, la actriz y exvedette Mariella Zanetti rompió su silencio sobre los episodios de violencia que Karla Tarazona sufrió durante su relación con el cantante Leonard León. Zanetti, quien compartió escenario con Tarazona en el programa 'Risas y salsa', detalló en el programa 'Ponte en la cola' que fue testigo directo de las agresiones.

El hecho ocurrió tras la salida de Leonard León del programa, luego de que fuese confrontado por los panelistas Michell Soifer y Ricardo Rondón sobre si alguna vez había cometido violencia contra una mujer.

PUEDES VER: Leonard León abandona en vivo programa de Michelle Soifer tras preguntas sobre agresión a Karla Tarazona

lr.pe

Mariella Zanetti cuenta que vio las señales de violencia que sufrió Karla Tarazona

La exvedette mantuvo una conexión telefónica con el elenco de 'Ponte en la cola', a quienes reveló más detalles de lo que sufrió la exmodelo.

“En la época que grabábamos ‘Risas y América’, yo veía a Karla Tarazona que llegaba con moretones en la cara, con quemaduras en el cuello de cigarro, con la mano enyesada, incluso hay videos, hay denuncias de eso en su momento”, relató Zanetti. Además, mencionó que llegó a advertir a la madre de Karla sobre el delicado estado en el que encontraba a su hija. "Ella no iba a grabar una semana y no se contactaba con nadie, y es más, fui yo la que le dije en su debido momento a su mamá de Karla", agregó.

Leonard León se va de programa en vivo tras ser cuestionado por Michelle Soifer

En el programa, Leonard fue cuestionado por Michell Soifer, quien no dudó en mencionar que “Lo que queremos saber es si él fue capaz de agredir a una mujer”.

El exvocalista de Grupo América, Leonard León, fue protagonista de un acalorado momento en el set de 'Ponte en la cola', luego de ver un informe donde se ve y escucha a Mariella Zanetti hablar sobre los daños físicos que sufrió Karla Tarazona en reiteradas ocasiones por el cantante de cumbia. El reportaje incomodó a León, quien salió del programa visiblemente molesto.

Notas relacionadas
Christian Domínguez revela que Karla Tarazona atraviesa difícil situación tras problemas con Leonard León: "No quiere ni hablar"

Christian Domínguez revela que Karla Tarazona atraviesa difícil situación tras problemas con Leonard León: "No quiere ni hablar"

LEER MÁS
Leonard León abandona en vivo programa de Michelle Soifer tras preguntas sobre agresión a Karla Tarazona

Leonard León abandona en vivo programa de Michelle Soifer tras preguntas sobre agresión a Karla Tarazona

LEER MÁS
Christian Domínguez rompe su silencio tras los juicios ganados por Leonard León contra Karla Tarazona: “Mis hijos ya son grandes”

Christian Domínguez rompe su silencio tras los juicios ganados por Leonard León contra Karla Tarazona: “Mis hijos ya son grandes”

LEER MÁS
¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

LEER MÁS
Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Renzo Spraggon insinúa en vivo que Paul Michael y Elías Montalvo tuvieron una aventura amorosa: ''Andaban juntos''

Renzo Spraggon insinúa en vivo que Paul Michael y Elías Montalvo tuvieron una aventura amorosa: ''Andaban juntos''

LEER MÁS
Aniversario de Arequipa 2025: 7 conciertos confirmados para celebrar su serenata este 14 de agosto

Aniversario de Arequipa 2025: 7 conciertos confirmados para celebrar su serenata este 14 de agosto

LEER MÁS
El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

LEER MÁS
Magaly Medina enfrenta en vivo a Dayanita por pedirle ayuda psicológica tras video llorando

Magaly Medina enfrenta en vivo a Dayanita por pedirle ayuda psicológica tras video llorando

LEER MÁS
Pamela López niega besos con Renzo Spraggon y anuncia acciones legales contra el modelo, según 'Magaly TV, la firme'

Pamela López niega besos con Renzo Spraggon y anuncia acciones legales contra el modelo, según 'Magaly TV, la firme'

LEER MÁS
Doris Fundichely, famosa por su embarazo de 'quintillizos', revela qué es lo más duro de ser madre primeriza: "No lo logré"

Doris Fundichely, famosa por su embarazo de 'quintillizos', revela qué es lo más duro de ser madre primeriza: "No lo logré"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 8 de agosto: Bono Especial de Vacaciones, subsidios para docentes y aumentos del Ministerio de Educación

¿Cuántas quincenas tiene un año calendario? Así puedes descubrir este misterio

Aumento del Bono de Guerra Económica de agosto 2025: fecha fija, nuevo monto y cómo cobrar en pocos pasos vía Sistema Patria

Espectáculos

Aniversario de Arequipa 2025: 7 conciertos confirmados para celebrar su serenata este 14 de agosto

¿Valentino se ahogó en Esto es Guerra? Filtran video del tiktoker en el que recibe ayuda tras reto: "Se me salió todo"

El 'Jefe' enfrenta a conductores de 'Esto es guerra' y redes estallan: ''¡Traigan a la 'reina madre'!"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

JNJ insiste en reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema: denuncia a la Fiscalía ante el Congreso

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial evalúa pedido de 6 meses de prisión preventiva

Gobernador de Cusco anuncia nuevos trenes y manda indirecta a López Aliaga: "Nosotros no traemos chatarra"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota