HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Trump y Putin culminan reunión sin acuerdo para la paz en Ucrania
Trump y Putin culminan reunión sin acuerdo para la paz en Ucrania     Trump y Putin culminan reunión sin acuerdo para la paz en Ucrania     Trump y Putin culminan reunión sin acuerdo para la paz en Ucrania     
Espectáculos

Casa de Jefferson Farfán sería embargada si no cumple con pagarle USD 47.750 a Melissa Klug: "Han pasado 9 años"

Jefferson Farfán habría cumplido con parte del pago de un total de medio millón de dólares acordado. Melissa Klug solicitó el embargo de una de sus propiedades como garantía por el incumplimiento.

La casa de Farfán sería embargada si no cumple con monto a Melissa Klug.
La casa de Farfán sería embargada si no cumple con monto a Melissa Klug. | Foto: Composición LR/ Difusión/ Facebook

La disputa judicial entre Melissa Klug y Jefferson Farfán continúa sumando capítulos. Esta vez, la empresaria logró una resolución favorable que obliga al exfutbolista a pagar 47.750 dólares, correspondientes a un acuerdo extrajudicial firmado tras la ruptura de su relación en 2016.

Según la resolución del Poder Judicial, el monto corresponde a un pendiente de un total de medio millón de dólares que Farfán se comprometió a pagar a Klug como parte de un acuerdo de confidencialidad. Sin embargo, hasta la fecha, solo habría abonado una parte del monto acordado.

PUEDES VER: Jefferson Farfán comparte mensaje tras ganarle juicio por más de S/1 millón a Melissa Klug: "No obtienes lo que deseas"

lr.pe

Melissa Klug solicitó embargo de una propiedad de Jefferson Farfán

Ante el incumplimiento, Melissa Klug solicitó el embargo de una propiedad del exdeportista como medida de garantía, específicamente una de sus mansiones. En declaraciones al programa Ponte en la cola, la empresaria afirmó que han pasado nueve años desde que se firmó el acuerdo y que recurrió a esta medida debido a los constantes retrasos judiciales y a la falta de pago por parte del padre de sus hijos.

"Pedimos el embargo de una propiedad porque es un dinero que se acordó en 2016 y no se ha cumplido. Han pasado 9 años. Sabemos cómo funciona el Poder Judicial y por eso se tomó esa medida", declaró.

PUEDES VER: ¿Laura Spoya y Brian Rullan juntos de nuevo? Difunden imágenes de posible encuentro de la expareja

lr.pe

Melissa Klug enfrenta otra sentencia con Jefferson Farfán

En paralelo, Klug también enfrenta una sentencia desfavorable en otro proceso relacionado con el mismo acuerdo de confidencialidad. Farfán la demandó por presunta violación de dicho pacto, y el Poder Judicial falló a su favor, ordenando que la empresaria le pague 300.000 soles. No obstante, Klug anunció que ha apelado la sentencia, argumentando que los jueces no habrían evaluado adecuadamente el contenido del acuerdo firmado entre ambas partes.

"Los jueces no han leído bien los expedientes. Ya hemos apelado y espero que esta vez se tome en cuenta el verdadero contenido del acuerdo", agregó.

¿Qué dice la defensa de Jefferson Farfán?

Por su parte, la defensa de Farfán argumentó que el monto no entregado correspondía a un descuento por supuestos objetos que Klug se habría llevado de una vivienda ubicada en La Molina. Sin embargo, el Poder Judicial rechazó esta justificación al no encontrar sustento legal en el acuerdo firmado, el cual, según la resolución, no contemplaba condiciones ni descuentos sobre el monto total acordado.

Este nuevo fallo representa un revés para el exfutbolista y podría tener implicancias patrimoniales si no se cumple con el pago exigido, según lo establece la sentencia.

Notas relacionadas
Jefferson Farfán apostó 10.000 soles y ganó astronómico monto tras triunfo de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "Te amo"

Jefferson Farfán apostó 10.000 soles y ganó astronómico monto tras triunfo de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "Te amo"

LEER MÁS
Tía de Jefferson Farfán acusa a ‘Chevy’ de adueñarse de la orquesta de su hijo 'Cri Cri': “Un hipócrita y malagradecido”

Tía de Jefferson Farfán acusa a ‘Chevy’ de adueñarse de la orquesta de su hijo 'Cri Cri': “Un hipócrita y malagradecido”

LEER MÁS
Las polémicas entrevistas por las que Melissa Klug debe pagarle S/1 millón a Jefferson Farfán tras faltar a acuerdo de confidencialidad

Las polémicas entrevistas por las que Melissa Klug debe pagarle S/1 millón a Jefferson Farfán tras faltar a acuerdo de confidencialidad

LEER MÁS
¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

LEER MÁS
Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pamela Franco se va del Perú tras borrar todas sus fotos con Christian Cueva: cantante reapareció en Argentina junto a influencer

Pamela Franco se va del Perú tras borrar todas sus fotos con Christian Cueva: cantante reapareció en Argentina junto a influencer

LEER MÁS
Suheyn Cipriani regresa a 'El valor de la verdad' en lugar de Samahara Lobatón: revelará detalles desconocidos de su relación con su madre

Suheyn Cipriani regresa a 'El valor de la verdad' en lugar de Samahara Lobatón: revelará detalles desconocidos de su relación con su madre

LEER MÁS
Jefferson Farfán comparte mensaje tras ganarle juicio por más de S/1 millón a Melissa Klug: "No obtienes lo que deseas"

Jefferson Farfán comparte mensaje tras ganarle juicio por más de S/1 millón a Melissa Klug: "No obtienes lo que deseas"

LEER MÁS
César Ritter grita su amor por Mafer de ‘1000 oficios’ y revela qué pasó con ella tras dejar la TV: “Se dedica a otra cosa”

César Ritter grita su amor por Mafer de ‘1000 oficios’ y revela qué pasó con ella tras dejar la TV: “Se dedica a otra cosa”

LEER MÁS
Jefferson Farfán gana juicio a Melissa Klug: recibirá más de S/1 millón tras demandarla por romper acuerdo de confidencialidad

Jefferson Farfán gana juicio a Melissa Klug: recibirá más de S/1 millón tras demandarla por romper acuerdo de confidencialidad

LEER MÁS
Magaly Medina lanza fuertes críticas hacia Pamela Franco tras posible ruptura con Christian Cueva: "Ella sabiendo como era, se volvió a enredar con él"

Magaly Medina lanza fuertes críticas hacia Pamela Franco tras posible ruptura con Christian Cueva: "Ella sabiendo como era, se volvió a enredar con él"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Espectáculos

Pamela López lanza fuerte mensaje a Pamela Franco tras posible ruptura con Christian Cueva: “Uno elige dónde estar”

Melissa Loza confirma que sigue distanciada de su hermana Tepha Loza pese a reconciliación: “No tenemos cercanía”

Nodal le pide disculpas a Cazzu tras revelar detalles de su ruptura y defiende a Ángela Aguilar: "Yo me mega enamoré"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota