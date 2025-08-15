La casa de Farfán sería embargada si no cumple con monto a Melissa Klug. | Foto: Composición LR/ Difusión/ Facebook

La casa de Farfán sería embargada si no cumple con monto a Melissa Klug. | Foto: Composición LR/ Difusión/ Facebook

La disputa judicial entre Melissa Klug y Jefferson Farfán continúa sumando capítulos. Esta vez, la empresaria logró una resolución favorable que obliga al exfutbolista a pagar 47.750 dólares, correspondientes a un acuerdo extrajudicial firmado tras la ruptura de su relación en 2016.

Según la resolución del Poder Judicial, el monto corresponde a un pendiente de un total de medio millón de dólares que Farfán se comprometió a pagar a Klug como parte de un acuerdo de confidencialidad. Sin embargo, hasta la fecha, solo habría abonado una parte del monto acordado.

Melissa Klug solicitó embargo de una propiedad de Jefferson Farfán

Ante el incumplimiento, Melissa Klug solicitó el embargo de una propiedad del exdeportista como medida de garantía, específicamente una de sus mansiones. En declaraciones al programa Ponte en la cola, la empresaria afirmó que han pasado nueve años desde que se firmó el acuerdo y que recurrió a esta medida debido a los constantes retrasos judiciales y a la falta de pago por parte del padre de sus hijos.

"Pedimos el embargo de una propiedad porque es un dinero que se acordó en 2016 y no se ha cumplido. Han pasado 9 años. Sabemos cómo funciona el Poder Judicial y por eso se tomó esa medida", declaró.

Melissa Klug enfrenta otra sentencia con Jefferson Farfán

En paralelo, Klug también enfrenta una sentencia desfavorable en otro proceso relacionado con el mismo acuerdo de confidencialidad. Farfán la demandó por presunta violación de dicho pacto, y el Poder Judicial falló a su favor, ordenando que la empresaria le pague 300.000 soles. No obstante, Klug anunció que ha apelado la sentencia, argumentando que los jueces no habrían evaluado adecuadamente el contenido del acuerdo firmado entre ambas partes.

"Los jueces no han leído bien los expedientes. Ya hemos apelado y espero que esta vez se tome en cuenta el verdadero contenido del acuerdo", agregó.

¿Qué dice la defensa de Jefferson Farfán?

Por su parte, la defensa de Farfán argumentó que el monto no entregado correspondía a un descuento por supuestos objetos que Klug se habría llevado de una vivienda ubicada en La Molina. Sin embargo, el Poder Judicial rechazó esta justificación al no encontrar sustento legal en el acuerdo firmado, el cual, según la resolución, no contemplaba condiciones ni descuentos sobre el monto total acordado.

Este nuevo fallo representa un revés para el exfutbolista y podría tener implicancias patrimoniales si no se cumple con el pago exigido, según lo establece la sentencia.