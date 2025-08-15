Suheyn Cipriani regresa a 'El valor de la verdad' en lugar de Samahara Lobatón: revelará detalles desconocidos de su relación con su madre
Luego de las duras declaraciones de la madre de Suheyn Cipriani, la modelo decidió regresar a 'El valor de la verdad', en reemplazo de Samahara Lobatón, para exponer detalles desconocidos sobre su relación con su progenitora.
Suheyn Cipriani regresa a 'El valor de la verdad' este domingo 17 de agosto. Foto: composición LR/Panamericana
Suheyn Cipriani sorprendió al anunciar su regreso al recordado “sillón rojo”, asegurando que esta vez hablará sin filtros sobre los episodios que vivió con su madre Betsabeth Noriega, quien se mostró incómoda con las confesiones que su hija dio anteriormente en 'El valor de la verdad'.