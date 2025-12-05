Phillip Butters renuncia a su militancia en Avanza País y se cae su candidatura presidencial

El precandidato presidencial Phillip Butters renunció a su militancia al partido Avanza País. En una carta dirigida a Aldo Fabrizio Borrero Rojas, presidente del mencionado partido, anunció que renunciaba de manera irrevocable a su militancia.

Con esta decisión, su aspiración a la Presidencia de la República se cae y deja el camino libro a su contrincante interno César Combina.

Noticia en desarrollo....