Phillip Butters renuncia a su militancia en Avanza País y se cae su candidatura presidencial
En su carta de renuncia aseguró que continuará con sus labores profesionales ya conocidas.
El precandidato presidencial Phillip Butters renunció a su militancia al partido Avanza País. En una carta dirigida a Aldo Fabrizio Borrero Rojas, presidente del mencionado partido, anunció que renunciaba de manera irrevocable a su militancia.
Con esta decisión, su aspiración a la Presidencia de la República se cae y deja el camino libro a su contrincante interno César Combina.
Noticia en desarrollo....