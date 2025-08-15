HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Trump y Putin culminan reunión sin acuerdo para la paz en Ucrania
Trump y Putin culminan reunión sin acuerdo para la paz en Ucrania     Trump y Putin culminan reunión sin acuerdo para la paz en Ucrania     Trump y Putin culminan reunión sin acuerdo para la paz en Ucrania     
Espectáculos

Tía de Jefferson Farfán acusa a ‘Chevy’ de adueñarse de la orquesta de su hijo 'Cri Cri': “Un hipócrita y malagradecido”

Cecilia Guadalupe, madre de ‘Cri Cri’ y tía de Jefferson Farfán, acusó a ‘Chevy’ de apropiarse del nombre, redes e instrumentos de la orquesta Los de la Caliente. 

La madre de 'Cri Cri' acusa al exchico reality 'Chevy' de haberse apropiado de la agrupación Los de la calientes. Foto: Composición LR/Willax/Difusión
La madre de 'Cri Cri' acusa al exchico reality 'Chevy' de haberse apropiado de la agrupación Los de la calientes. Foto: Composición LR/Willax/Difusión | willax/difusion

El exchico reality ‘Chevy’ suma una nueva polémica tras ser acusado por Cecilia Guadalupe, madre de Cristian Martínez Guadalupe, más conocido como ‘Cricri’ y primo de Jefferson Farfán. La mujer lo señala de utilizar sin permiso el nombre de la orquesta Los de la Caliente, así como sus instrumentos y redes sociales, aprovechando que su hijo permanece en prisión.

Según contó Cecilia a la producción de ‘Amor y fuego’, decidió pronunciarse después de la entrevista que el cantante ofreció al programa, pues él habría estado ignorando sus llamadas. “Ese chico es un hipócrita y malagradecido porque él se ha apropiado de la orquesta; ha estado cantando con el nombre de la orquesta, del cual mi hijo es gerente general hasta ahora”, expresó la tía de Jefferson Farfán.

PUEDES VER: Jefferson Farfán gana juicio a Melissa Klug: recibirá más de S/1 millón tras demandarla por romper acuerdo de confidencialidad

lr.pe

Mamá de 'Cri Cri' explota con 'Chevy' por orquesta de su hijo

La madre de ‘Cri Cri’ expresó su indignación por la supuesta actitud de ‘Chevy’, a quien acusa de apropiarse del nombre de la orquesta Los de la Caliente y otros beneficios sin autorización. Como se recuerda, esta agrupación fue creada en 2023 por su hijo, con el respaldo económico de su primo Jefferson Farfán y ‘Chevy’ como uno de los integrantes. “Él se ha agarrado las redes de mi hijo y está trabajando con el nombre de la orquesta, sin mi permiso, porque yo tengo el poder. Yo le he llamado, pero no hace caso”, señaló Cecilia Guadalupe.

La tía de la ‘Foquita’ también acusó al joven cantante de haber utilizado las cuentas de la orquesta, registradas con el correo de su hijo, para continuar trabajando con el grupo, incluso cambiándole el nombre. “Ha estado agarrando ‘Los de la Caliente’ y cuando yo lo he llamado, recién ha pasado a ‘Chevy y su Caliente’. ¿Yo por qué voy a mentir? Jefferson se la regaló a mi hijo y yo le dije: ‘Chevy, la orquesta es de mi hijo’. No, me dijo, el que puso la plata fue Jefferson”, recordó. Además, lo calificó de desleal por, supuestamente, afirmar que ‘Cricri’ no saldría de la cárcel.

PUEDES VER: Samahara Lobatón confiesa que Ivana Yturbe le ocultó romance con Jefferson Farfán: 'Lo que hace la calentura y el amor'

lr.pe

'Chevy' niega acusaciones y asegura que las redes de su orquesta le pertenecen

Por su parte, el exintegrante de ‘Esto es guerra’ rechazó las acusaciones de la madre de ‘Cricri’ y sostuvo que las redes sociales de la orquesta son de su propiedad. “Las redes sociales son mías, hablé con el dueño del correo electrónico de las redes sociales, llegamos a un acuerdo y son mías”, afirmó, pese a que la tía de Jefferson Farfán insiste en que el correo es de su hijo.

‘Chevy’ también aclaró que no posee los instrumentos de la agrupación, pues estos estarían actualmente en manos de La Timba Caliente, orquesta de Jefferson Farfán. “Respeto a la mamá de Cristian, guardo cariño al junte que tuvimos. Yo, de su familia, no quiero hablar de ese tema. La orquesta es de Jefferson y la persona que tiene los instrumentos es Jefferson, y prueba de ello pueden hacerlo yendo a un concierto de la banda de Jefferson. Yo mis instrumentos los alquilo”, explicó.

Asimismo, indicó que desde el lanzamiento del tema ‘Ama Charo’ en abril, decidió seguir su propio rumbo y liderar su propia orquesta. “Yo por hoy tengo ‘Chevy y su Caliente’ y hacemos música distinta a ellos (…) Somos amigos (con Jefferson), no hay peleas, no llegamos a un acuerdo y listo”, manifestó.

Notas relacionadas
Las polémicas entrevistas por las que Melissa Klug debe pagarle S/1 millón a Jefferson Farfán tras faltar a acuerdo de confidencialidad

Las polémicas entrevistas por las que Melissa Klug debe pagarle S/1 millón a Jefferson Farfán tras faltar a acuerdo de confidencialidad

LEER MÁS
Jefferson Farfán apostó 10.000 soles y ganó astronómico monto tras triunfo de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "Te amo"

Jefferson Farfán apostó 10.000 soles y ganó astronómico monto tras triunfo de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "Te amo"

LEER MÁS
Jefferson Farfán comparte mensaje tras ganarle juicio por más de S/1 millón a Melissa Klug: "No obtienes lo que deseas"

Jefferson Farfán comparte mensaje tras ganarle juicio por más de S/1 millón a Melissa Klug: "No obtienes lo que deseas"

LEER MÁS
¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

LEER MÁS
Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pamela Franco se va del Perú tras borrar todas sus fotos con Christian Cueva: cantante reapareció en Argentina junto a influencer

Pamela Franco se va del Perú tras borrar todas sus fotos con Christian Cueva: cantante reapareció en Argentina junto a influencer

LEER MÁS
Suheyn Cipriani regresa a 'El valor de la verdad' en lugar de Samahara Lobatón: revelará detalles desconocidos de su relación con su madre

Suheyn Cipriani regresa a 'El valor de la verdad' en lugar de Samahara Lobatón: revelará detalles desconocidos de su relación con su madre

LEER MÁS
Jefferson Farfán gana juicio a Melissa Klug: recibirá más de S/1 millón tras demandarla por romper acuerdo de confidencialidad

Jefferson Farfán gana juicio a Melissa Klug: recibirá más de S/1 millón tras demandarla por romper acuerdo de confidencialidad

LEER MÁS
Pamela López expresa su inquietud por casa de Trujillo que estaría siendo rematada por Christian Cueva: "Los diseños son míos"

Pamela López expresa su inquietud por casa de Trujillo que estaría siendo rematada por Christian Cueva: "Los diseños son míos"

LEER MÁS
César Ritter grita su amor por Mafer de ‘1000 oficios’ y revela qué pasó con ella tras dejar la TV: “Se dedica a otra cosa”

César Ritter grita su amor por Mafer de ‘1000 oficios’ y revela qué pasó con ella tras dejar la TV: “Se dedica a otra cosa”

LEER MÁS
Jefferson Farfán comparte mensaje tras ganarle juicio por más de S/1 millón a Melissa Klug: "No obtienes lo que deseas"

Jefferson Farfán comparte mensaje tras ganarle juicio por más de S/1 millón a Melissa Klug: "No obtienes lo que deseas"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Espectáculos

Pamela López lanza fuerte mensaje a Pamela Franco tras posible ruptura con Christian Cueva: “Uno elige dónde estar”

Melissa Loza confirma que sigue distanciada de su hermana Tepha Loza pese a reconciliación: “No tenemos cercanía”

Nodal le pide disculpas a Cazzu tras revelar detalles de su ruptura y defiende a Ángela Aguilar: "Yo me mega enamoré"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota