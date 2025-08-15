El exchico reality ‘Chevy’ suma una nueva polémica tras ser acusado por Cecilia Guadalupe, madre de Cristian Martínez Guadalupe, más conocido como ‘Cricri’ y primo de Jefferson Farfán. La mujer lo señala de utilizar sin permiso el nombre de la orquesta Los de la Caliente, así como sus instrumentos y redes sociales, aprovechando que su hijo permanece en prisión.

Según contó Cecilia a la producción de ‘Amor y fuego’, decidió pronunciarse después de la entrevista que el cantante ofreció al programa, pues él habría estado ignorando sus llamadas. “Ese chico es un hipócrita y malagradecido porque él se ha apropiado de la orquesta; ha estado cantando con el nombre de la orquesta, del cual mi hijo es gerente general hasta ahora”, expresó la tía de Jefferson Farfán.

Mamá de 'Cri Cri' explota con 'Chevy' por orquesta de su hijo

La madre de ‘Cri Cri’ expresó su indignación por la supuesta actitud de ‘Chevy’, a quien acusa de apropiarse del nombre de la orquesta Los de la Caliente y otros beneficios sin autorización. Como se recuerda, esta agrupación fue creada en 2023 por su hijo, con el respaldo económico de su primo Jefferson Farfán y ‘Chevy’ como uno de los integrantes. “Él se ha agarrado las redes de mi hijo y está trabajando con el nombre de la orquesta, sin mi permiso, porque yo tengo el poder. Yo le he llamado, pero no hace caso”, señaló Cecilia Guadalupe.

La tía de la ‘Foquita’ también acusó al joven cantante de haber utilizado las cuentas de la orquesta, registradas con el correo de su hijo, para continuar trabajando con el grupo, incluso cambiándole el nombre. “Ha estado agarrando ‘Los de la Caliente’ y cuando yo lo he llamado, recién ha pasado a ‘Chevy y su Caliente’. ¿Yo por qué voy a mentir? Jefferson se la regaló a mi hijo y yo le dije: ‘Chevy, la orquesta es de mi hijo’. No, me dijo, el que puso la plata fue Jefferson”, recordó. Además, lo calificó de desleal por, supuestamente, afirmar que ‘Cricri’ no saldría de la cárcel.

'Chevy' niega acusaciones y asegura que las redes de su orquesta le pertenecen

Por su parte, el exintegrante de ‘Esto es guerra’ rechazó las acusaciones de la madre de ‘Cricri’ y sostuvo que las redes sociales de la orquesta son de su propiedad. “Las redes sociales son mías, hablé con el dueño del correo electrónico de las redes sociales, llegamos a un acuerdo y son mías”, afirmó, pese a que la tía de Jefferson Farfán insiste en que el correo es de su hijo.

‘Chevy’ también aclaró que no posee los instrumentos de la agrupación, pues estos estarían actualmente en manos de La Timba Caliente, orquesta de Jefferson Farfán. “Respeto a la mamá de Cristian, guardo cariño al junte que tuvimos. Yo, de su familia, no quiero hablar de ese tema. La orquesta es de Jefferson y la persona que tiene los instrumentos es Jefferson, y prueba de ello pueden hacerlo yendo a un concierto de la banda de Jefferson. Yo mis instrumentos los alquilo”, explicó.

Asimismo, indicó que desde el lanzamiento del tema ‘Ama Charo’ en abril, decidió seguir su propio rumbo y liderar su propia orquesta. “Yo por hoy tengo ‘Chevy y su Caliente’ y hacemos música distinta a ellos (…) Somos amigos (con Jefferson), no hay peleas, no llegamos a un acuerdo y listo”, manifestó.