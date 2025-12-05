Fernando Díaz protagonizó uno de los momentos más sensibles de 'Arriba mi gente', luego de emocionarse hasta las lágrimas al escuchar el testimonio de la madre de 'Pol Deportes', el joven narrador que se ha convertido en sensación por su sorprendente talento para relatar partidos de fútbol a tan corta edad. La historia del muchacho, cuya pasión ha cautivado a miles en redes sociales, fue presentada en un emotivo informe que conmovió tanto al público como al propio conductor.

Tras la nota, Díaz no pudo contener sus sentimientos y dedicó unas palabras cargadas de admiración. “En este 2025 lleno de noticias horribles, ustedes son nuestro regalo de Navidad. De verdad, muchas gracias”, expresó visiblemente afectado.

“Es imposible no conmoverse, verlos llorar. La emoción de saber que su hijo, solito y con su esfuerzo, nos devolvió a los periodistas con su impulso… qué tal lección. Muchas gracias”, añadió, dejando claro el impacto que la historia del joven narrador tuvo en él y en todo el equipo del programa.

'Pol Deportes', el joven narrador de fútbol que ha cautivado al mundo

Los padres de 'Pol Deportes', quienes son quechua hablantes, se mostraron muy orgullosos y sumamente agradecidos con todos los medios de comunicación que apoyan a su joven hijo. Precisamente, su mamá, Lida Sánchez, expresó su gratitud a Dios por lo que le está sucediendo a su hijo. De igual manera, su padre, Simeón Huamán, también demostró en todo momento su profundo agradecimiento.

Cliver Huamán, el joven andahuaylino conocido en redes como 'Pol Deportes', continúa robándose el corazón de miles tras su espectacular ascenso en el mundo digital. Su historia se hizo viral luego de que narrara la final de la Copa Libertadores desde lo alto de un cerro cercano al Estadio Monumental, demostrando que el talento y la pasión pueden más que cualquier barrera. En cuestión de horas, sus videos dieron la vuelta al país y luego al mundo, posicionándolo como una de las revelaciones más queridas del 2025.

El impacto fue tan grande que, durante una emisión televisiva, Santi Lesmes le anunció una noticia que le cambiaría la vida: viajará a Europa para narrar nada menos que el partido entre el Real Madrid y el Manchester City por la Champions League. Un sueño impensable que ahora se vuelve realidad para este muchacho de Andahuaylas, cuyo carisma y voz futbolera han conquistado al público internacional. Hoy, “Pol Deportes” supera el millón de seguidores en TikTok (pol_Deportes oficial), consolidándose como uno de los talentos más prometedores en la narración deportiva digital.