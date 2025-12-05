HOYSuscripcion LR Focus

Temblor en Perú HOY, 5 de diciembre: ¿en qué lugar se produjo el último sismo y cuál fue su magnitud, según IGP?

¿En qué lugar se produjo el último temblor en Perú hoy, 5 de diciembre, según el IGP? Reporte de sismos del Instituto Geofísico del Perú, con magnitud, epicentro y profundidad de cada movimiento telúrico.

Temblor en Perú HOY, 5 de diciembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?
Temblor en Perú HOY, 5 de diciembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP? | Foto: Composición LR

Conoce los reportes detallados y actualizados sobre la actividad sísmica en el país y toda la información sobre el último temblor de hoy en Perú, 5 de diciembre. En nuestro país, los reportes de sismos son brindados principalmente por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Este instituto se encarga de monitorear la actividad sísmica en el país y proporciona información actualizada sobre sismos, incluyendo su magnitud, ubicación y profundidad.

