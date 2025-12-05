Horóscopo de HOY, viernes 5 de diciembre de 2025 con Jhan Sandoval. | Foto: Composición LR

Los astros traen este viernes 5 de diciembre nuevas predicciones para todos los signos zodiacales. Jhan Sandoval revela lo que el universo depara en el amor, la carrera y la salud, guiando a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis sobre su horóscopo de hoy, indicando cuándo tomar decisiones, enfrentar desafíos o esperar nuevas oportunidades. Descubre si hoy es el momento ideal para actuar, iniciar proyectos o confiar en lo que el universo tiene preparado para ti.

¿Qué dice el horóscopo de Jhan Sandoval hoy, viernes 5 de diciembre?

Aries

Has estado disperso y dividido entre actividades laborales y otros temas que no son trascendentes. Hoy tu atención volverá a ser total y gracias a tu perseverancia lograrás destacar.

Tauro

Tienes en mente realizar cambios en el hogar. No te faltará dinero ni tiempo para que todo se concrete y de manera exitosa. En el amor, aunque se resista, esa persona finalmente te buscará.

Géminis

Estás mentalizando en recuperar a tu pareja y no te faltarán ideas ni estrategia para poder hacerlo realidad. Solo evita prometer lo que no puedas cumplir. Demuestra reflexión y madurez.

Cáncer

Un compañero con mala intención aprovechará cualquier descuido tuyo para sacar ventaja. Condúcete con mucha prudencia. En el amor, dialoga y no te dejes llevar por tus emociones.

Leo

Los problemas familiares que has tenido se deben a mala comunicación con tus seres queridos. Ahora que todo ha mejorado trata de acercarte más a los tuyos y a entender sus necesidades.

Virgo

Pondrás en orden acuerdos, pactos de tipo laboral y es posible que todo esto sea firmado y acordando legalmente. Será un día ideal para el comercio, las ventas o realizar algún tipo de intercambio.

Libra

Estás pensando en cosas que han sido dolorosas, pero ya están quedando en el pasado y recordarlas solo te hace sufrir. Ya no rememores el pasado y haz el esfuerzo de liberarte, será lo mejor.

Escorpio

Ahora que has superado la mayoría de obstáculos verás tus objetivos al alcance de tus manos. Será un día exitoso profesionalmente. En el amor, sé más entregado y acércate a esa persona.

Sagitario

Confías en tus habilidades y conocimientos, este buen manejo de tus herramientas te hará culminar con todo lo pendiente y de manera exitosa. Es posible que asistas a un evento social.

Capricornio

No hagas una interpretación superficial de lo que estás observando en tu pareja. Sus molestias son verdaderas y necesitas atender sus reclamos si lo que deseas es conservar tu relación.

Acuario

Tus ideas y estrategias brillarán. Hoy lograrás avanzar profesionalmente alcanzando todas las metas que te han encomendado. Si tienes en mente iniciar un negocio, hazlo, no te arrepentirás.

Piscis

Tienes que adaptarse y ser muy flexible si deseas mejorar la relación con las personas que se han integrado a tu grupo laboral. Ajustarte a las circunstancias te permitirá crecer profesionalmente.