Espectáculos

Johana Cubillas expone a Juan Ichazo y dice que la pensión no cubre sus gastos básicos: "No alcanza para pagar ni un colegio"

Johana Cubillas se sinceró y reveló que asume el 80% de los gastos de sus hijos, incluso desde antes de su separación de Juan Ichazo. "Tenía dependencia emocional, sentía que le debía algo", contó.

Johana Cubillas expone a Juan Ichazo de dar pensión que no cubre a sus hijos.
Johana Cubillas expone a Juan Ichazo de dar pensión que no cubre a sus hijos. | Foto: Composición LR/Youtube/Instagram.

Johana Cubillas volvió a abrir su corazón, esta vez en el podcast de Magaly Medina, donde relató episodios poco conocidos de su relación con su expareja y padre de sus hijos, Juan Ichazo. La joven empresaria no dudó en revelar que actualmente carga con casi toda la responsabilidad económica de los menores, situación que —según dijo— se ha vuelto insostenible. “Yo en estos momentos estoy asumiendo el 80% de los gastos de mis hijos. Lo que él me está pasando no me alcanza ni siquiera para pagar uno de los colegios”, confesó frente a la conductora.

Magaly le preguntó directamente a qué se dedicaba su expareja, y Cubillas explicó que Ichazo aseguraba trabajar en sus negocios. “Inicialmente, según él, trabajaba. Yo tenía una marca de bikini y un salón de belleza, y él supuestamente me ayudaba”, afirmó. Sin embargo, su testimonio evidenció que aquella colaboración nunca fue real.

Magaly Medina arremete contra Jorge Benavides por ir a Panamericana pese a contrato con ATV: "No lo puedes hacer"

lr.pe

Johana Cubillas cuenta que dependía emocionalmente de Juan Ichazo

Durante la conversación, Johana reconoció que vivió atrapada en una fuerte dependencia emocional, una situación que la llevó a justificar y asumir responsabilidades que no le correspondían. “Como yo tenía esa dependencia emocional, sentía que le debía algo, porque me acompañaba en momentos en los que yo lo necesitaba. Entonces decía: ‘No importa, yo me la banco sola’, y cargaba con toda la parte económica”, relató con sinceridad.

Pese a ello, aseguró que nunca sintió un verdadero apoyo de parte de Ichazo. “Él se despertaba a la hora que quería, entrenaba, jugaba play”, sostuvo, dejando claro que era ella —junto a su madre— quien se hacía cargo de las labores del hogar y del cuidado de sus hijos. Su historia, marcada por el sacrificio y la búsqueda de independencia, ha resonado entre los seguidores del podcast, que no tardaron en solidarizarse con su experiencia.

Johana Cubilla recuerda momento exacto en el que dio fin a su relación con Juan Ichazo

Johana Cubillas reveló uno de los episodios que marcó definitivamente el final de su relación con Juan Ichazo. Según contó en el podcast de Magaly Medina, la “gota que rebalsó el vaso” ocurrió durante una visita a la casa de su hermano, donde la pareja se quedó a pasar la noche. Para hacer más cómodo el descanso, Johana llevó una cama adicional para que Juan durmiera, mientras ella y sus hijos ocuparían la única cama king del lugar. Sin embargo, la respuesta de Ichazo la dejó completamente desconcertada.

“No hay forma que duerman en ese colchón. Tú dormirás ahí con los dos chicos y yo duermo en la cama”, habría dicho Juan, según relató Cubillas. Aquella actitud fue el punto de quiebre que la llevó a tomar una decisión definitiva. “Ahí sí dije: ‘¿Sabes qué? Acá se acabó. No aguanto más’”, confesó Johana, quien ya se encontraba en terapia para superar la dependencia emocional que la mantenía aferrada a una relación que no le hacía bien.

