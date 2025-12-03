Hasta el momento, los resultados del CNE al 78,58% escrutado muestran una ventaja del candidato presidencial Salvador Nasralla sobre Nasry 'Tito' Asfura. La diferencia entre ambos candidatos es ahora de 18.132 votos.

Nasry “Tito” Asfura y Salvador Nasralla, los favoritos hasta el momento, están a la espera de los resultados electorales en Honduras. Rixi Moncada se mantiene lejos, en el puesto 3. | Composición LR

El escrutinio de las elecciones en Honduras avanza, hasta hoy 3 de diciembre, con un margen extremadamente estrecho entre Salvador Nasralla y Nasry Asfura, según los datos oficiales más recientes del Consejo Nacional Electoral (CNE). Con más del 70% de las actas procesadas, Nasralla mantiene una ligera ventaja superior a los 20.000 votos, una diferencia mínima en una contienda donde ambos candidatos rondan el 40% de apoyo. La autoridad electoral ha enfatizado que el resultado sigue siendo preliminar y que el proceso continúa bajo verificación.

El CNE decidió pausar temporalmente la publicación automática de resultados tras detectar inconsistencias técnicas y la necesidad de revisar actas de manera manual, lo que ha incrementado la expectativa nacional e internacional sobre el desenlace. Observadores señalan que Honduras enfrenta uno de los escrutinios más ajustados de su historia reciente.

Elecciones Honduras 2025 EN VIVO: estos son los últimos resultados, según el CNE 16:15 Resultados al 78,58%: Nasralla toma su ventaja con 18.132 votos Hasta el momento, los resultados del CNE al 78,58% escrutado muestran una ventaja del candidato presidencial Salvador Nasralla sobre Nasry 'Tito' Asfura. La diferencia entre ambos candidatos es ahora de 18.132 votos. - Salvador Nasralla (Partido Liberal): 40,32% - 1.019.897 votos - Nasry Asfura (Partido Nacional): 39,60% - 1.001.765 votos - Rixi Moncada (Partido Libre): 19,02% - 481.199 votos La candidata oficialista Moncada sigue debajo del 20% y se aleja del palacio presidencial. 16:10 Así fue la explicación del CNE sobre la caída del sistema TREP El Consejo Nacional Electoral explicó que la caída del sistema TREP se debió a fallas técnicas del proveedor, lo que provocó dos interrupciones y una fuerte ralentización en la publicación de resultados preliminares. La presidenta Ana Paola Hall pidió calma y aseguró que el conteo avanza con normalidad mientras se trabaja para restablecer la plataforma. La consejera Cossette López descartó cualquier intención del CNE detrás de la interrupción y remarcó que el proceso cuenta con respaldo físico mediante papeletas y actas, también en manos de los partidos. Señaló que esperan reactivar el sitio web en la mañana del miércoles y que no prevén cambios drásticos en el escrutinio. 15:37 Centro de cómputo electoral de Honduras es reforzado Las inmediaciones del hotel Plaza Juan Carlos en Tegucigalpa fueron escenario de un inusual despliegue de seguridad, con decenas de agentes —incluidos cuerpos antimotines— custodiando la zona mientras el país aguarda los últimos resultados de unas elecciones extremadamente reñidas. El ambiente se tensó tras protestas registradas en otras regiones y en medio de un escrutinio que mantiene a Salvador Nasralla ligeramente arriba con 40 % de los votos, seguido muy de cerca por Nasry Asfura con 39 % y casi el 80 % de las actas procesadas, un conteo marcado además por el reciente espaldarazo público del presidente estadounidense Donald Trump al candidato nacionalista. 14:00 La UE cuestionó fallas y la mala coordinación en Honduras La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea alertó este martes en Tegucigalpa sobre la lentitud y los problemas de coordinación que han marcado el escrutinio de las elecciones generales en Honduras, advirtiendo que estas fallas afectan la transparencia y debilitan la confianza pública en el proceso. Francisco Assis, jefe de la misión, señaló que la estructura tripartita del Consejo Nacional Electoral ha derivado en una dispersión de responsabilidades y en demoras significativas en la toma de decisiones, factores que, según el informe preliminar, han complicado el desarrollo de una jornada electoral ya de por sí altamente disputada. 13:11 ¿Quién es Salvador Nasralla, el presentador que quiere llegar a la Presidencia de Honduras? Salvador Nasralla, una de las figuras más reconocidas de la televisión hondureña y hoy uno de los principales candidatos en las elecciones de Honduras 2025. Con más de una década en la política, Nasralla encabeza el Partido Liberal con un discurso anticorrupción que ha mantenido desde su primera incursión política. Revisa la información completa AQUÍ. Foto: AFP 12:08 Actas escrutadas alcanzan el 79% Con 79% de actas escrutadas, Nasralla, del Partido Liberal (PL), obtiene 40.34% de los sufragios frente a 39.57% de Asfura, del Partido Nacional (PN), según el Consejo Nacional Electoral (CNE). 11:00 Juan Orlando Hernández teme por su vida El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, recientemente indultado por Donald Trump tras recibir una larga condena por narcotráfico en Estados Unidos, no planea regresar pronto a su país ni retomar la vida política debido a temores por su seguridad, según declaró su esposa Ana García en una entrevista con AFP. Desde su hogar en Tegucigalpa, García agradeció la decisión del mandatario estadounidense y afirmó que el indulto puso fin a lo que considera una “injusticia” impulsada, según su versión, por el expresidente Joe Biden y por narcotraficantes afectados por las extradiciones realizadas durante el gobierno de Hernández entre 2014 y 2022. 10:16 Trump amenazó con "un infierno que pagar" si se cambian resultados en Honduras El presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó una dura advertencia a Honduras tras denunciar un presunto intento de manipular los resultados de las elecciones presidenciales celebradas el domingo. En un mensaje publicado en Truth Social, afirmó que “habrá un infierno que pagar” si las autoridades electorales alteran la voluntad popular. Revisa la información completa AQUÍ. Foto: AFP. 09:10 Juan Orlando Hernández debería ser juzgado en Honduras, aseguró Nasralla Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal de Honduras, sostuvo en una entrevista con CNN que el expresidente Juan Orlando Hernández debe enfrentar un proceso judicial en su propio país, pese a haber sido liberado en Estados Unidos tras el indulto concedido por Donald Trump. Afirmó que tanto su encarcelamiento como su reciente excarcelación respondieron a decisiones ajenas a Honduras, por lo que —según dijo— aún existe una deuda pendiente con la justicia hondureña. Nasralla insistió en que solo cuando el país cuente con un sistema imparcial y no subordinado a intereses partidarios, Hernández podrá ser “oportunamente juzgado por Honduras”. 08:30 Escrutinio en Honduras alcanza el 70% El candidato del Partido Liberal obtiene el 40,35% de los votos y el aspirante del Partido Nacional alcanza el 39,55%. La diferencia supera levemente los 20.000 sufragios, después de que el conteo se reanudara el martes tras fallas técnicas en el sistema de divulgación 07:20 Nasralla cotinúa liderando los resultados en elecciones Durante la noche del último martes, el CNE informó que se había procesado el 70% de las boletas electorales, según datos citados por Reuters. De acuerdo con los resultados preliminares del ente electoral, Salvador Nasralla lideraba el escrutinio con un 40,16% de los votos. Por su parte, Nasry Asfura obtenía el 39,70%, lo que representaba una diferencia cercana a los 10.000 sufragios. En tanto, Rixi Moncada, del oficialista Partido Libre, se ubicaba en la tercera posición con el 19%. Foto: AFP

¿Quiénes son los candidatos presidenciales de Honduras 2025?

Cuatro aspirantes principales compiten por la presidencia de la República en estas elecciones, representando distintas corrientes ideológicas y bloques de poder tradicionales y emergentes:

Rixi Moncada – Partido Libertad y Refundación (Libre)

– Partido Libertad y Refundación (Libre) Nasry “Tito” Asfura – Partido Nacional de Honduras

– Partido Nacional de Honduras Salvador Nasralla – Partido Liberal

– Partido Liberal Nelson Ávila – Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD)

¿Quién gana las elecciones según encuestas y proyecciones?

Hasta el cierre de campaña, las encuestas no mostraban un ganador definitivo, sino una competencia extremadamente cerrada entre Rixi Moncada (Libre) y Nasry Asfura (Partido Nacional), con Salvador Nasralla disputando el tercer lugar con capacidad de incidir en el resultado final en un escenario fragmentado.

Los sondeos más difundidos en medios nacionales coincidían en que la elección se resolvería por pocos puntos de diferencia, con un alto porcentaje de votantes indecisos hasta los últimos días. Analistas señalan que el voto urbano, la participación juvenil y la capacidad de movilización partidaria en zonas rurales serían claves para inclinar el resultado. Ninguna encuesta confiable dio una ventaja irreversible a algún candidato antes del día de la votación.

¿Cómo se elige el Congreso Nacional en Honduras?

El Congreso Nacional está conformado por 128 diputados propietarios y 128 suplentes, elegidos mediante un sistema de representación proporcional por departamento. Cada partido presenta una lista de candidatos, y la asignación de curules depende del porcentaje de votos obtenidos en cada región.

El método utilizado es el cociente electoral y residuos:

Se divide el total de votos válidos entre el número de diputados disponibles en cada departamento.

Cada partido obtiene tantos diputados como veces complete el cociente.

Los escaños restantes se asignan según los residuos más altos.

Este sistema favorece a los partidos más grandes, sobre todo cuando el voto es en plancha, lo que significa que el resultado presidencial influye directamente en la composición del Congreso. Por ello, el arrastre electoral del candidato presidencial suele definir qué partido controla el Parlamento.

¿Qué pasa si no voto?

En Honduras, el voto es obligatorio por ley. La legislación contempla sanciones administrativas para quienes, estando en el censo, no acudan a votar sin causa justificada. Estas pueden incluir restricciones para realizar trámites ante instituciones del Estado y otras medidas que determine el CNE conforme a la normativa vigente.

No están obligados a votar: