Espectáculos

Pamela Franco toma drástica decisión tras revelarse que cobrará S/70.000 por show junto a Christian Cueva

Tras la difusión del precio que cobraría Pamela Franco por realizar un show junto a Christian Cueva, por parte de 'Magaly TV La firme', la cumbiambera salió al frente y tomó una radical decisión.

Pamela Franco toma drástica decisión tras revelarse que cobrará S/70.000 por show junto a Cueva.
Pamela Franco toma drástica decisión tras revelarse que cobrará S/70.000 por show junto a Cueva. | Foto: Composición LR/Youtube.

Pamela Franco vuelve a estar en el centro de la conversación luego de que 'Magaly TV, La Firme' revelara el presunto y elevado tarifario que manejaría para sus presentaciones junto a su orquesta. El informe del programa mostró que el show de la cumbiambera costaría alrededor de S/ 50.000, información proporcionada por una supuesta manager identificada como Katya. Incluso, según dicha persona, si el contratante deseaba incluir a Christian Cueva en el espectáculo, el monto ascendería a S/ 70.000.

Sin embargo, Pamela Franco no tardó en pronunciarse y utilizó sus redes sociales para desmentir tajantemente esa versión. A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, la cantante aclaró que no existe ninguna figura que la represente formalmente.

“No cuento con manager, representante ni intermediarios autorizados para la gestión de mis presentaciones, contratos o cualquier tipo de negocio profesional”, escribió, deslindando así de cualquier responsabilidad por la información emitida por el programa.

Comunicado de Pamela Franco.

Comunicado de Pamela Franco.

PUEDES VER: Pamela Franco enfrenta a críticos por sumar a Christian Cueva a sus giras y cobrar S/70.000: “Si me quiere apoyar, que me apoye”

lr.pe

Pamela Franco sale al frente tras exponerse el precio que cobraría por hacer show junto a Cueva

Después de desmentir que cuente con una representante oficial, Pamela Franco reiteró que el único canal válido para gestionar contrataciones es el número 955 186 624, información que difundió en un comunicado desde sus redes sociales. La cantante advirtió que recientemente se han difundido contactos falsos que se hacen pasar por parte de su equipo, por lo que pidió al público y a los organizadores de eventos ser especialmente cuidadosos.

“Se exhorta al público y a los organizadores a desestimar cualquier otro número, persona o mensaje que se presente como parte del equipo de representación, con el fin de evitar información falsa, intentos de suplantación y estafas”, se lee en el pronunciamiento firmado por la artista. Con esta aclaración, Franco busca evitar confusiones y proteger a quienes deseen contratar sus presentaciones.

