HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Alianza recibió tentadora oferta por Erick Noriega
Alianza recibió tentadora oferta por Erick Noriega     Alianza recibió tentadora oferta por Erick Noriega     Alianza recibió tentadora oferta por Erick Noriega     
Espectáculos

Magaly Medina arremete contra hermano de Christian Cueva por 'insultar' a Pamela López: "Una soberana malcriadez"

Marcial Cueva, hermano de Christian Cueva, envió un polémico mensaje a Pamela López en medio del escándalo con el futbolista, lo que desató la furia de Magaly Medina en vivo.

Magaly Medina arremete contra hermano de Christian Cueva por 'insultar' a Pamela López. Foto: Composición LR/captura YouTube/Difusión
Magaly Medina arremete contra hermano de Christian Cueva por 'insultar' a Pamela López. Foto: Composición LR/captura YouTube/Difusión | Foto: Composición LR/captura YouTube/Difusión

Pamela López y Christian Cueva se mantienen en el centro de la polémica tras la filtración de supuestas llamadas del futbolista a Paul Michael, actual pareja de la empresaria. En medio de la controversia, el jugador de Emelec decidió pronunciarse en redes sociales, anunciando demandas y cartas notariales para desmentir lo que calificó como afirmaciones falsas.

El escándalo no quedó ahí, pues a las acusaciones se sumaron rumores sobre problemas con la casa de Cueva en Trujillo, una posible ruptura con Pamela Franco y, finalmente, un mensaje de su hermano Marcial Cueva dirigido a Pamela López. Este último acto provocó la inmediata reacción de Magaly Medina, quien defendió a López en su programa y tildó al hermano del futbolista de “cobarde” y “malcriado” por atacar a la madre de los hijos del jugador.

PUEDES VER: Pamela Franco rompe su silencio sobre su relación con Christian Cueva tras borrar todas sus fotos: 'Estoy tranquila'

lr.pe

Mensaje de hermano de Christian Cueva a Pamela López

Marcial Cueva encendió la polémica tras difundir un mensaje en sus redes sociales, el cual muchos consideran una indirecta hacia Pamela López. La publicación apareció justo en medio del enfrentamiento entre Cueva y la madre de sus hijos. "Vivir durante años abajo el techo de un delincuente les otorgó, según ellos, un doctorado honoris causa en ‘supervivencia de alto nivel’. Lo suyo es elevado: vivir del sudor ajeno, perfeccionando el arte del parasitismo social con la misma dedicación con la que otros perfeccionan un instrumento musical ”, señaló.

PUEDES VER: Pamela López expresa su inquietud por casa de Trujillo que estaría siendo rematada por Christian Cueva: 'Los diseños son míos'

lr.pe

Magaly Medina enfurece en vivo contra hermano de Christian Cueva

En el programa 'Magaly TV, la firme', la conductora arremetió contra el hermano de Christian Cueva en medio de la polémica con Pamela López. “Esta familia cree que, insultando a la madre de sus sobrinos —es decir, a sangre de su sangre—, se hacen los valentones, y esto es de una cobardía bastante desagradable”, expresó Magaly Medina indignada.

La periodista también dirigió duras palabras hacia el propio Christian Cueva por permitir estos ataques. “A mí me parece una soberana malcriadez ser tan ofensivo. Christian Cueva no debería permitir que su hermano insulte de esa manera a la madre de sus hijos. Que no se le olvide.”

Notas relacionadas
Magaly Medina lanza fuertes críticas hacia Pamela Franco tras posible ruptura con Christian Cueva: "Ella sabiendo como era, se volvió a enredar con él"

Magaly Medina lanza fuertes críticas hacia Pamela Franco tras posible ruptura con Christian Cueva: "Ella sabiendo como era, se volvió a enredar con él"

LEER MÁS
Magaly Medina enfrenta a ‘Armonía 10’ por no pagar indemnización a la viuda de Paul Flores: "Se lo deben"

Magaly Medina enfrenta a ‘Armonía 10’ por no pagar indemnización a la viuda de Paul Flores: "Se lo deben"

LEER MÁS
Esposa de ‘urraco’ sorprende con inesperado pedido a Magaly Medina por notas a modelos: “Dé oportunidades a otros”

Esposa de ‘urraco’ sorprende con inesperado pedido a Magaly Medina por notas a modelos: “Dé oportunidades a otros”

LEER MÁS
¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

LEER MÁS
Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
César Vega rompe su silencio tras confesiones de Suheyn Cipriani en 'El valor de la verdad': "Soy alcohólico y no vengo a justificarme"

César Vega rompe su silencio tras confesiones de Suheyn Cipriani en 'El valor de la verdad': "Soy alcohólico y no vengo a justificarme"

LEER MÁS
Pamela Franco se va del Perú tras borrar todas sus fotos con Christian Cueva: cantante reapareció en Argentina junto a influencer

Pamela Franco se va del Perú tras borrar todas sus fotos con Christian Cueva: cantante reapareció en Argentina junto a influencer

LEER MÁS
Jefferson Farfán gana juicio a Melissa Klug: recibirá más de S/1 millón tras demandarla por romper acuerdo de confidencialidad

Jefferson Farfán gana juicio a Melissa Klug: recibirá más de S/1 millón tras demandarla por romper acuerdo de confidencialidad

LEER MÁS
Jefferson Farfán comparte mensaje tras ganarle juicio por más de S/1 millón a Melissa Klug: "No obtienes lo que deseas"

Jefferson Farfán comparte mensaje tras ganarle juicio por más de S/1 millón a Melissa Klug: "No obtienes lo que deseas"

LEER MÁS
Pamela Franco rompe su silencio sobre su relación con Christian Cueva tras borrar todas sus fotos: "Estoy tranquila"

Pamela Franco rompe su silencio sobre su relación con Christian Cueva tras borrar todas sus fotos: "Estoy tranquila"

LEER MÁS
César Ritter grita su amor por Mafer de ‘1000 oficios’ y revela qué pasó con ella tras dejar la TV: “Se dedica a otra cosa”

César Ritter grita su amor por Mafer de ‘1000 oficios’ y revela qué pasó con ella tras dejar la TV: “Se dedica a otra cosa”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Espectáculos

Pamela López lanza fuerte mensaje a Pamela Franco tras posible ruptura con Christian Cueva: “Uno elige dónde estar”

Melissa Loza confirma que sigue distanciada de su hermana Tepha Loza pese a reconciliación: “No tenemos cercanía”

Nodal le pide disculpas a Cazzu tras revelar detalles de su ruptura y defiende a Ángela Aguilar: "Yo me mega enamoré"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota