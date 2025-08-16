Pamela López y Christian Cueva se mantienen en el centro de la polémica tras la filtración de supuestas llamadas del futbolista a Paul Michael, actual pareja de la empresaria. En medio de la controversia, el jugador de Emelec decidió pronunciarse en redes sociales, anunciando demandas y cartas notariales para desmentir lo que calificó como afirmaciones falsas.

El escándalo no quedó ahí, pues a las acusaciones se sumaron rumores sobre problemas con la casa de Cueva en Trujillo, una posible ruptura con Pamela Franco y, finalmente, un mensaje de su hermano Marcial Cueva dirigido a Pamela López. Este último acto provocó la inmediata reacción de Magaly Medina, quien defendió a López en su programa y tildó al hermano del futbolista de “cobarde” y “malcriado” por atacar a la madre de los hijos del jugador.

Mensaje de hermano de Christian Cueva a Pamela López

Marcial Cueva encendió la polémica tras difundir un mensaje en sus redes sociales, el cual muchos consideran una indirecta hacia Pamela López. La publicación apareció justo en medio del enfrentamiento entre Cueva y la madre de sus hijos. "Vivir durante años abajo el techo de un delincuente les otorgó, según ellos, un doctorado honoris causa en ‘supervivencia de alto nivel’. Lo suyo es elevado: vivir del sudor ajeno, perfeccionando el arte del parasitismo social con la misma dedicación con la que otros perfeccionan un instrumento musical ”, señaló.

Magaly Medina enfurece en vivo contra hermano de Christian Cueva

En el programa 'Magaly TV, la firme', la conductora arremetió contra el hermano de Christian Cueva en medio de la polémica con Pamela López. “Esta familia cree que, insultando a la madre de sus sobrinos —es decir, a sangre de su sangre—, se hacen los valentones, y esto es de una cobardía bastante desagradable”, expresó Magaly Medina indignada.

La periodista también dirigió duras palabras hacia el propio Christian Cueva por permitir estos ataques. “A mí me parece una soberana malcriadez ser tan ofensivo. Christian Cueva no debería permitir que su hermano insulte de esa manera a la madre de sus hijos. Que no se le olvide.”