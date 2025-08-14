El futbolista peruano Christian Cueva decidió tomar acciones legales contra su expareja, Pamela López, luego de que ella lo acusara públicamente de llamar y enviar mensajes a su actual pareja, Paul Michael, desde Ecuador. La respuesta del mediocampista del Club Emelec no se limitó a desmentir estas afirmaciones, sino que también optó por enviar una carta notarial a la madre de sus tres hijos, exigiéndole que se rectifique. En este documento, Cueva señala que las acusaciones son completamente falsas y que buscan dañar su imagen personal y profesional.

A través de sus redes sociales, el popular ‘Cuevita’ compartió un mensaje en el que confirma haber recurrido a la vía legal para proteger su reputación. “Ante las constantes difamaciones contra mi persona, he tomado la decisión de contar con el patrocinio legal del estudio jurídico Villaverde, quienes se harán cargo de realizar todas las acciones legales pertinentes, en defensa de mis derechos”, escribió en Instagram. La carta notarial está dirigida formalmente a Maira Pamela López Solórzano, negando de manera categórica que se haya comunicado con Paul Michael.

Cueva niega llamadas a Paul Michael y exige rectificación a Pamela López

En el documento, Cueva afirma que la versión difundida por su expareja es “falsa y tendenciosa” y que atenta contra su dignidad y honra. Por tal motivo, solicita una “rectificación pública inmediata” en un plazo máximo de 48 horas. El futbolista sostiene que no tiene ningún vínculo o contacto con Paul Michael, rechazando tajantemente la posibilidad de que haya intentado establecer comunicación directa o indirecta con él.

Por su parte, Pamela López se reafirmó en sus declaraciones durante una entrevista para el programa “Amor y Fuego”. Allí sostuvo que Cueva buscó comunicarse con Paul Michael a través del celular de un hombre identificado como ‘Mariño’, amigo cercano del jugador, quien vive con él en Ecuador. Según su versión, las llamadas y mensajes a Paul Michael se habrían producido en una ocasión en la que ambos estaban bebiendo alcohol en la casa del jugador en Ecuador.

Christian Cueva le envío una carta notarial a Pamela López tras las últimas acusaciones sobre supuestas llamadas a Paul Michael. Foto: Captura Instagram

Pamela López dice haber oído la voz de Cueva en audio efímero y muestra chats como prueba

En el material mostrado por el programa 'Amor y Fuego', se observaron capturas de chat en las que ‘Mariño’ enviaba mensajes a Paul, refiriéndose a él como ‘tío’. Además, le habría mandado audios en modo efímero, es decir, configurados para escucharse solo una vez y luego desaparecer. Estos detalles fueron presentados como pruebas por la expareja del futbolista.

Pamela López afirmó que, aunque no pudo registrar el audio, sí logró escuchar la voz de Cueva en uno de esos mensajes efímeros. “Lo mandaron para una vez y mi chavito, como no sabía nada, lo abrió, escuchó y cerró. No me dio tiempo de grabar, pero en el último que sí llegué a escuchar, reconocí la voz del padre de mis hijos”, aseguró. La polémica continúa y ahora se trasladará al ámbito legal, donde ambas partes deberán sustentar sus versiones.