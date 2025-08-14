HOYSuscripcion LR Focus

Sicario es abatido tras intento de asesinato
Espectáculos

Esposa de ‘urraco’ sorprende con inesperado pedido a Magaly Medina por notas a modelos: “Dé oportunidades a otros”

La esposa del ‘urraco’ Giancarlo Pérez sorprendió con un inesperado pedido en vivo a Magaly Medina, tras las notas ‘picantes’ que él realiza en el programa de ATV.

Gianfranco Pérez, reportero de Magaly, y su esposa protagonizaron discusión. Foto: Composición LR/Youtube/Instagram
Carla Quiróz, esposa del conocido reportero de espectáculos Giancarlo Pérez, sorprendió en pleno pódcast ‘Casi divorciados’ al lanzar un inesperado mensaje a la jefa de su pareja, Magaly Medina. Durante la transmisión, la también conductora no dudó en cuestionar que su esposo sea quien cubra de forma constante las notas sobre modelos de plataformas para adultos en ‘Magaly TV: la firme’.

Con un tono directo, Carla pidió que otros reporteros también asuman ese tipo de trabajos para que no recaiga siempre en Giancarlo. “Querida Magaly, te voy a pedir algo, espero que me escuches, que Gianfranco deje de tener las notas de las ‘mañosas’”, expresó, generando una discusión en vivo y dejando sorprendido al propio periodista.

PUEDES VER: Fiorella Retiz expone a 'Urraco' al mostrar los insistentes mensajes que le enviaba desde 2018: 'No sabía de su existencia'

Esposa de 'urraco' pide a Magaly Medina que otros reporteros cubran notas con modelos

En medio del tenso intercambio, Carla Quiróz fue más allá con su reclamo a Magaly Medina y mencionó que los compañeros de su esposo en ‘Puro floro’, Otto Díaz y John Tirado, también podían encargarse de cubrir ese tipo de notas subidas de tono. El comentario hizo que el popular ‘urraco’ reaccionara de inmediato. “¿Por qué? Eso es mi trabajo, es parte de mi trabajo (…) ¿Cómo vas a decirle a mi jefa?”, reclamó.

Sin embargo, Carla respondió tajante: “Es bueno que dé otras oportunidades a otros reporteros, no solo eres tú en estas notas. Además, le reclamó que casi siempre le tocan entrevistas con modelos de este tipo, mientras otros colegas realizan coberturas distintas. “¿Por qué tú siempre de las embajadoras? ¿Por qué no puede hacer John (Tirado)? ¿Por qué no puedes hacer notas del circo?”, cuestionó.

Por su parte, el reportero admitió que su esposa se incomoda cada vez que le toca una cobertura más ‘traviesa’ y que su reacción es bastante clara: “Me manda con el perro”, bromeó, dejando entrever que este tema genera más de una discusión fuera de cámaras.

PUEDES VER: Magaly Medina arremete contra Emilio Jaime tras ser captado miccionando en la calle en estado de ebriedad: 'Qué deprimente'

Fiorella Retiz expone a 'urraco' de Magaly

En el pódcast 'Puro floro', John Tirado confesó que al inicio Fiorella no le caía bien. Sin embargo, la reportera lo desmintió en vivo: “Qué mentiroso, porque me mandabas mensajes por Instagram”, dijo entre risas, generando burlas hacia el ‘urraco’. Incluso reveló que él la había seguido desde hace años, cuando ella ni siquiera sabía de su existencia.

Fiorella tomó su celular y comenzó a leer en voz alta la larga lista de mensajes que John le envió entre 2018 y 2019, antes de dejar de escribirle por varios años. “Me escribió en 2025 cuando vine a la entrevista. Le dije: ‘No sabía que me habías escrito tanto’”, contó, provocando carcajadas y bromas de sus compañeros por la insistencia del reportero.

