Pamela López realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta de TikTok para pronunciarse sobre la polémica que mantiene con su expareja Christian Cueva, relacionada con la pensión de alimentos y los recientes incidentes. La influencer expresó su preocupación que mostró por la vivienda que se estaba construyendo en Trujillo para su familia estaría siendo rematada por el futbolista del Emelec de Ecuador tras su separación en 2023.

La empresaria e influencer reveló que recién se enteró de que dicha casa abandonada estaría próxima a ser rematada. Además, aseguró que esa vivienda también fue fruto de su esfuerzo, ya que participó activamente con sus ideas durante todo el proceso de construcción. “Esa casa la construí yo, mis diseños son míos. Todas las reuniones las hacía embarazada, con mis hijos, se compró maquinaria domótica que está en un almacén”, expresó durante la transmisión.

Pamela López revela que su casa de Trujillo estaría siendo remata por Christian Cueva

Pamela López manifestó su desconcierto tras enterarse de que la vivienda en la que participó activamente durante su construcción será rematada, luego de su separación con el futbolista Christian Cueva. A pesar de la incertidumbre que enfrenta, aseguró que seguirá luchando por el bienestar de sus hijos y que no piensa quedarse de brazos cruzados ante la situación que atraviesa con los bienes familiares.

La empresaria confesó que no tiene claro si, como aún esposa del futbolista, le sigue correspondiendo dicha propiedad y reveló que habría perdido algunas pertenencias debido a las nanas que trabajaban con ella. “Hay una casa en Trujillo que está en obra, que me enteré de que ya está siendo rematada. Hay muchas cosas que han quedado en el aire: las camionetas, una motocross que me la quitó de mi cochera, cosas que me he ido sacando con estas empleadas de acá de mi departamento a escondidas cuando viajé al norte”, afirmó.

El fallido proyecto de la casa familiar que Christian Cueva y Pamela López dejaron en el abandono

La mansión que alguna vez fue el proyecto más ambicioso de Christian Cueva y Pamela López, hoy luce como una obra abandonada. Aunque se levantaron algunas estructuras, nunca se concluyeron los trabajos de tarrajeo, instalación de ventanas ni el acabado final del diseño, dejando una imagen distante de la gran esperanza que representaba para la familia.

El inmueble, ubicado en un terreno de 3.000 m² dentro del condominio La Estancia de la Huaka y con vista al Complejo Arqueológico del Sol y la Luna, estaba pensado como un refugio de lujo y comodidad para la pareja. Sin embargo, tras su separación, el futuro de la propiedad quedó en incertidumbre y el proyecto pasó de ser una atracción a quedar paralizado.