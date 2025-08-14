Magaly Medina cuestionó en vivo a ‘Armonía 10’ por la ausencia de sus fundadores y la deuda que mantiene con la viuda de Paul Flores. | Foto: Composición LR/ Instagram

El reciente programa de ‘Magaly TV, La Firme' fue escenario de un tenso momento cuando Magaly Medina encaró en vivo a tres representantes de la orquesta ‘Armonía 10’. El motivo: la presunta deuda pendiente con Carolina Jaramillo, viuda del fallecido cantante Paul Flores Russo. El episodio generó incomodidad no solo por el reclamo acerca de las denuncias de incumplimiento de pagos, sino también por la ausencia de los miembros históricos y directivos de la agrupación, quienes no acudieron al set.

Esta controversia surgió cuando Carolina Jaramillo mencionara anteriormente que la agrupación no ha cumplido con las indemnizaciones y beneficios laborales prometidos tras la muerte de su esposo. “No se han comunicado conmigo ni han cumplido con lo que prometieron”, afirmó con firmeza. Este reclamo no es nuevo; la viuda lleva meses denunciando que la orquesta no ha respetado los acuerdos, pese a su éxito y trayectoria en el mundo de la cumbia.

Magaly Medina confronta a ‘Armonía 10’ por deuda pendiente con viuda de Paul Flores en pleno programa en vivo

La visita de ‘Armonía 10’ al programa tenía como objetivo promocionar un nuevo tema en colaboración con la cantante Leslie Shaw. Sin embargo, Magaly Medina decidió desviar la atención hacia el conflicto laboral que sigue sin resolverse. “Es época de crisis y de economía y solo llegaron tres de Armonía 10. En la conferencia estaban todos”, criticó la periodista, cuestionando la ausencia de los fundadores o integrantes veteranos que podrían responder sobre el caso.

En el set solo estuvieron tres cantantes jóvenes, entre ellos un recién ingresado a la agrupación. Para Medina, esto evidenciaba una estrategia para evitar responder preguntas incómodas. “No quieren que les pregunte por la esposa del ‘Russo’, cuándo le van a pagar, que le tienen la plata a consignación en el Banco de la Nación. Creo que se lo deben al hijo y a la viuda del ‘Russo’”, declaró en vivo, subrayando que se trataba de un deber moral para una orquesta tan exitosa.

Magaly Medina cuestiona ausencia de dueños de ‘Armonía 10’ en medio de reclamo legal de viuda de Paul Flores

En otro momento, Magaly destacó que ninguno de los dueños ni fundadores estaba presente para dar la cara. “Acá solo está el heredero y es chibolo, no lo puedo confrontar, tienen que venir los papás. Por hoy se salvaron”, comentó, señalando que la agrupación evitó exponerse. Aclaró además que su crítica no involucraba a Leslie Shaw ni a su participación artística, aunque el tema era inevitable ante la presencia de ‘Armonía 10’ en el set.

Desde el mes de mayo, Carolina Jaramillo ha iniciado acciones legales por el incumplimiento de pagos de la banda hacia su difunto esposo. Asegura que no recibe contacto ni apoyo de la orquesta y que, pese a los argumentos de consignación de fondos en el Banco de la Nación, no ha recibido confirmación ni documentos que respalden dichos depósitos. “Exijo que cumplan como corresponde, que no me ignoren ni a mí ni a mi hijo”, reclamó, exigiendo que se respeten sus derechos laborales y los beneficios pendientes.