Pamela López teme por seguridad de Paul Michael ante insistentes llamadas de Christian Cueva: "No le vaya a pasar algo"

Christian Cueva estaría poniendo en riesgo a Paul Michael, según Pamela López, quien difundió un alarmante audio sobre las insistentes mensajes del futbolista y el temor de que algo pueda sucederle.

Pamela López teme por seguridad de Paul Michael ante insistentes llamadas de Christian Cueva. Foto: Composición LR/Difusión/captura YouTube
Pamela López teme por seguridad de Paul Michael ante insistentes llamadas de Christian Cueva. Foto: Composición LR/Difusión/captura YouTube

Christian Cueva vuelve a estar en el ojo público luego de que Pamela López lo acusara de realizar reiteradas llamadas a Paul Michael, su actual pareja. Según la influencer, este contacto insistente sería ejecutado por personas del entorno del futbolista desde Ecuador. El cantante reveló que, tras un concierto con la Orquesta Candela, encontró en su celular una gran cantidad de mensajes, entre ellas textos como “Tío, por acá”, lo que lo llevó a informar de inmediato.

Tras el incidente, Pamela López envió un preocupante audio al programa 'Amor y Fuego', donde manifestó su temor por la seguridad de su novio ante la supuesta influencia del jugador. “Yo puedo pensar muchas cosas. Prefiero exponerlo para que no le vaya a pasar algo, porque tú sabes que yo tengo mucho temor de eso”, expresó.

PUEDES VER: Renzo Spraggon no teme acciones legales de Pamela López tras afirmar que se dieron ‘piquitos’: 'Lo que dije es real'

Llamadas del entorno de Christian Cueva a Paul Michael

Pamela López acusó a Christian Cueva de intentar comunicarse con su pareja Paul Michael a través de insistentes llamadas. Según la influencer, estos intentos habrían sido realizados por una persona cercana al futbolista. En diálogo con 'Amor y Fuego', relató que, durante una presentación de la Orquesta Candela, al celular de Michael llegaron mensajes y llamadas de WhatsApp provenientes de un número ecuatoriano.

La empresaria señaló que, para ella, estas llamadas fueron hechas por un amigo de Cueva que vive con él. “Sí (se escucha la voz de Cueva); pero ya él antes escribió al compañero de Paul. Mandaron el mensaje para una vez y mi ‘Chavito’ lo escuchó y se borró. No me dio tiempo de escuchar el último que sí llegué a escuchar la voz del padre de mis hijos, con voz aparentemente ebria”, manifestó.

PUEDES VER: Renzo Spraggon impacta al confesar en vivo cuáles eran sus intenciones con Pamela López: 'Me gustaba'

Preocupante audio de Pamela López sobre un presunto riesgo de Paul Michael

En una sección de 'Amor y Fuego' se compartieron audios enviados por Pamela López sobre el caso que involucra Christian Cueva y su círculo cercano. La empresaria expresó su inquietud. “No los conoce y no tienen nada en común. Entonces, la pregunta es: ¿para qué consiguieron su número y cuál es el fin? Porque yo puedo pensar muchas cosas. Prefiero exponerlo para que no le vaya a pasar algo, porque tú sabes que yo tengo mucho temor de eso”, declaró López.

