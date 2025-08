Milagros Díaz revela por primera vez cómo la enamoró el heredero de Corazón Serrano: “Es muy cariñoso”

Milagros Díaz forma parte de Corazón Serrano desde inicios de 2024. Con tan solo 19 años, la joven cantante ha logrado ganarse rápidamente el cariño del público gracias a su talento en el escenario, en el que interpreta temas exitosos como ‘Mix Vico’ o ‘Mix de amor y de miel’.

En el ámbito personal, la artista mantiene una relación sentimental con Saúl Guerrero Neira, conocido como el ‘heredero de Corazón Serrano’. En una reciente entrevista, la jovencita compartió detalles inéditos sobre su noviazgo y reveló cómo fue conquistada: “Es muy cariñoso”, contó a Nueva Q.

Milagros Díaz confiesa qué hizo el heredero de Corazón Serrano para conquistarla

La cantante de Corazón Serrano se animó a hablar por primera vez sobre su relación con Saúl Guerrero Neira. Señaló que llevan un año y cuatro meses juntos, y contó también cómo maneja su noviazgo pese a su apretada agenda de conciertos. “Es un poco difícil, pero no es imposible. El que de verdad quiere y ama, ahí está”, compartió Milagros Díaz a Nueva Q.

Además, contó lo que hizo su pareja para conquistarla. Explicó que la forma de ser de Saúl fue clave, así como la manera en que la trata. “Es una bonita persona. Es muy cariñoso y me respeta mucho”, comentó sonriente, destacando el respeto como una de sus cualidades más valiosas.

“Fue su manera de ser y cómo es como persona... Sobre todo, el respeto”, concluyó la integrante más joven de Corazón Serrano.

Milagros Díaz revela a qué retoque estético se sometió

Durante la entrevista, Milagros Díaz reveló que se sometió a un retoque estético debido a los comentarios negativos en su contra relacionados con su físico. “Había muchos comentarios malos. Estaba muy cachetona”, contó, explicando que el uso de corticoides por problemas en la garganta provocó que retenga líquidos.

El retoque estético que se realizó fue una rinomodelación con ácido hialurónico. Sin embargo, el resultado no duró mucho en su organismo. “Ya se bajó. Es que me pusieron poquito. Me dijeron que mi nariz era chiquita, entonces no”, finalizó.