Briela Cirilo, de Corazón Serrano, rompe en llanto por inesperada sorpresa de fanática: “No lo olvidaré”

Briela Cirilo, una de las vocalistas de Corazón Serrano, rompió en llanto tras recibir una sorpresa de una fanática en plena vía pública. La seguidora, identificada en Tiktok como ‘Michelyc.s’, compartió el momento exacto en que la cantante abrió el obsequió y protagonizó un desgarrador momento al ver el contenido que había dentro.

El presente consistía en un muñeco de ángel que representaba al abuelo fallecido de la artista, acompañado de una fotografía con una emotiva dedicatoria. Este detalle tocó profundamente a Briela, quien miró el regalo con ternura mientras lloraba desconsoladamente, conmovida por el gesto.

Cabe recordar que el familiar de la cantante falleció hace poco más de un mes, y ella misma reveló que su partida le afectó bastante, pues mantenía una relación muy cercana a él

Briela Cirilo habla tras recibir sorpresa de fanática de Corazón Serrano en honor a su abuelo

Briela Cirilo no dudó en pronunciarse en Tiktok y agradecer el gesto de su fanática con un sensible mensaje. La cantante no solo se emocionó por la sorpresa, sino que también destaco que llegó en una fecha muy significativa para ella.

“Gracias Michely, no lo olvidaré, ese día pasaron muchas cosas relacionadas con mi abuelo y ayer cumplió un mes de fallecido... Gracias por recordarme ese día, que mi abuelo, a pesar de ya no estar en la tierra, aún sigue conmigo”, compartió Briela, demostrando que el obsequió de su seguidora la tocó en lo más profundo de su alma.

PUEDES VER: Briela Cirilo rompe en llanto durante show de Corazón Serrano al recordar a su abuelo fallecido

Briela Cirilo sufre accidente en pleno concierto de Corazón Serrano

Briela Cirilo y la agrupación de cumbia Corazón Serrano, se presentaron el 22 de junio de 2025 en Huánuco. Sin embargo, nadie se imaginaría que la popular cantante sufriría un fuerte tropiezo en el escenario mientras su grupo interpretaba una de sus canciones.

Frente a esto, sus compañeras reaccionaron de inmediato y la ayudaron a que se pusiera de pie. Al mismo momento, Kiara Gonzales continuaba cantando el tema en curso ante la atónita mirada de los espectadores. Tras el incidente, Briela Cirilo abandonó momentáneamente el escenario para regresar minutos después.