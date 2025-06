Yahaira Plasencia impacta con su ‘baile de la boa’ junto a Corazón Serrano y opaca a Kiara Lozano, según fans

Yahaira Plasencia fue una de las invitadas estrella en el concierto de Corazón Serrano en Cusco, llamado ‘Acceso al corazón 3’. La salsera se robó el show al animarse a hacer el ‘baile de la boa’, el trend viral que popularizo Kiara Lozano y que es muy pedido por los fanáticos del grupo piurano.

Sin embargo, nadie esperaba que la llamada ‘patrona’ se atreviera a bailarlo, lo que desató revuelo entre el público y las redes sociales por sus atrevidos movimientos en el escenario. Incluso muchos se rindieron ante Plasencia y aseguraron que, por fin, alguien logró superar a Kiara Lozano.

Usuarios se volvieron ‘locos’ por Yahaira Plasencia tras su ‘baile de la boa’

Yahaira Plasencia acaparó todas las miradas y aplausos en el reciente concierto de Corazón Serrano en Cusco. La ‘patrona’ se animó a hacer el famoso trend viral del ‘baile de la boa’, lo que desató un furor total entre el público y hasta en el animador del grupo Dani Daniel, quien la motivaba a moverse aún más.

Con un ajustado traje negro y mientras las integrantes de Corazón Serrano la observaban, el clip se hizo viral rápidamente en redes sociales. Los fans no dudaron en afirmar que Yahaira Plasencia destronó a Kiara Lozano, creadora del trend.

“Por fin una que le ganó a Kiara, y no es de la selva”, “llegó la Kiara Lozano Premium”, “Mil respetos Yahaira Plasencia”, “Era que demuestre, no que la humille”, “Le ganó a Kiara Lozano”, fueron algunos de los cientos de comentarios.

Yahaira Plasencia estrenará canción con indirectas que apuntarían a Jefferson Farfán

Yahaira Plasencia está lista para lanzar una nueva canción que ha llamado la atención incluso antes de su estreno. ¿El motivo? Las fuertes indirectas que, según muchos usuarios, estarían dirigidas a su expareja Jefferson Farfán y a su actual pareja, Xiomy Kanashiro.

Algunos fragmentos del tema han empezado a circular en redes sociales, y no han pasado desapercibidos. Una de las frases que más comentarios generó fue: “Fuera de zona”, que algunos vincularon con el programa ‘Zona Musical’, conducido por la popular ‘chinita’.

Pero eso no es todo. En otro momento, la salsera lanza una letra que muchos interpretaron como una clara alusión al exfutbolista: “Si hablas de mí que sea con nombre y apellido, para que sepan lo que te has perdido (…) Dicen que le duele tanto que no me perdona. Quiere su remember y ya tiene a otra persona. Mete muchos goles, pero está fuera de zona.”