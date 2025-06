En medio de una presentación reciente con la agrupación Corazón Serrano, la cantante Kiara Lozano fue blanco de reclamos por parte del público luego de negarse a hacer su característico ‘baile de la boa’. La situación generó controversia en redes sociales, donde los fans debatieron sobre la actitud de la artista.

Lejos de ignorar lo sucedido, Kiara Lozano decidió responder a las críticas y dar su versión de los hechos a través de una transmisión en vivo en TikTok. En ese espacio, relató lo incómodo que fue enfrentar los gritos del público desde el escenario, al mismo tiempo que justificó su decisión basada en las duras condiciones climáticas.

El frío extremo impidió el famoso 'baile de la boa'

Durante su live en TikTok, Kiara Lozano reveló que el concierto de Corazón Serrano se realizó en una localidad de la sierra peruana, donde las bajas temperaturas fueron determinantes. “No, ayer no pasó corriente, quise pasar la corriente, pero me congelé por completo”, expresó la cantante, haciendo alusión a la energía con la que suele ejecutar el paso de baile que la hizo viral.

La intérprete de cumbia aseguró que intentó mantener el entusiasmo en el show de Corazón Serrano, pero el frío la limitó físicamente. Pese a sus esfuerzos, algunos asistentes reaccionaron de forma hostil. “Algunas personas se molestaron por eso, creo que estaban un poco tomaditas, me comenzaron a gritar desde el escenario diciéndome que no bailaba nada”, relató Kiara Lozano, visiblemente afectada por lo ocurrido.

“Ya psicológicamente estoy mal”: la firme decisión de Kiara Lozano

Tras los gritos y las reacciones negativas que recibió, Kiara Lozano fue tajante en su transmisión y descartó repetir el ‘baile de la boa’ en próximas presentaciones si las condiciones no son óptimas. “No esperen que hoy día me pase la corriente, con el paso eléctrico de la boa, porque ya ustedes mismos me han dicho que el frío es letal y ya psicológicamente estoy mal”, declaró.

La artista, una de las voces más populares de Corazón Serrano, ha ganado notoriedad por su carisma en el escenario y sus pasos de baile que se han viralizado en redes sociales. No obstante, esta reciente experiencia la ha llevado a replantear ciertos aspectos de su performance, priorizando su bienestar físico y mental.