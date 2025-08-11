HOYSuscripcion LR Focus

Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha
Espectáculos

Suheyn Cipriani revela que sacrificó su carrera en el Miss Perú por César Vega: “Él no dejaría nada por mi”

Suheyn Cipriani confesó en 'El valor de la verdad' que decidió abandonar su carrera en el modelaje y su sueño de ser Miss Perú para empezar una vida con César Vega.

Suheyn Cipriani dejó su prometedora carrera como Miss por César Vega. Foto: Composición LR/Panamericana/Instagram/Difusión
Suheyn Cipriani dejó su prometedora carrera como Miss por César Vega. Foto: Composición LR/Panamericana/Instagram/Difusión

Suheyn Cipriani participó en ‘El valor de la verdad’, donde relató impactantes episodios de violencia que vivió con su expareja, el salsero César Vega, incluso cuando estaba embarazada. Durante el programa, la modelo presentó videos como prueba de las agresiones que sufrió en esa etapa tan vulnerable de su vida.

La exfinalista del Miss Perú también reveló que renunció a una prometedora carrera en el modelaje y abandonó el certamen para formar una familia con el cantante, con la esperanza de que él hiciera el mismo sacrificio por ella. Sin embargo, aseguró que esa expectativa nunca se cumplió.

PUEDES VER: Los mejores participantes de 'El valor de la verdad 2025' y sus confesiones más impactantes

lr.pe

Suheyn Cipriani renunció al Miss Perú por César Vega

Suheyn Cipriani es una figura reconocida en el mundo de los certámenes de belleza, pues ganó el título internacional Miss Eco International 2019 y, en 2022, participó como retadora en Miss Perú, donde se posicionó como primera finalista, convirtiéndose en una de las favoritas para llevarse la corona al año siguiente.

Sin embargo, en conversación con Beto Ortiz, la modelo sorprendió al revelar que dejó atrás ese sueño para formar una familia con César Vega, quien, incluso le prometió que se casarían después de tener a su niña. “Yo dejé muchos planes por decidir tener a mi hija, hija que él me pidió. Yo tenía un anticonceptivo, me lo saqué, fuimos a un centro de fertilidad. Fue todo un proceso”, relató.

A pesar de que las reglas del concurso habían cambiado, Suheyn aseguró que decidió priorizar a su familia y, además, consideraba que su edad ya no le daba la misma ventaja para competir. “Yo le dije: ‘Si yo tengo una hija contigo, no voy a poder regresar al Miss Perú’. Yo ya tengo 28 años y, por más que las reglas hayan cambiado, es mejor ir más joven. Le dije: ‘¿Tú dejarías un Grammy por formar una familia conmigo?’ y él me dijo que sí. Entonces le dije: ‘Ok, voy a dejar el Miss Perú’”, dijo, sonando un poco lamentándose.

Al ser consultada por el conducto si pensaba que César Vega hubiera hecho los mismo por ella, Suheyn respondió sin dudarlo: “No, él no dejaría nada por mí”. En su participación, la modelo confesó que el cantante la agredió estando embarazada y hasta la echó de su casa, pocos días después de haber dado a luz.

PUEDES VER: Suheyn Cipriani sorprende a su padre al pedirle que se retire del set de 'El valor de la verdad' tras fuertes confesiones

lr.pe

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar más graves a los Centros de Emergencia Mujer (CEM) o al Servicio de Atención Urgente (SAU).

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

