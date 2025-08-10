HOYSuscripcion LR Focus

‘El valor de la verdad’ de Suheyn Cipriani EN VIVO: sigue el minuto a minuto del programa
Espectáculos

Suheyn Cipriani expone dura agresión física de César Vega cuando ella estaba embarazada: "Tenía a mi hija dentro"

Suheyn Cipriani sorprende al revelar detalles inéditos de las agresiones de César Vega estando ella embarazada. La exreina de belleza cuenta que sufrió psicológicamente tras la situación.

Suheyn Cipriani expone dura agresión física de César Vega cuando ella estaba embarazada. Foto: Composición LR/captura YouTube/Difusión
Suheyn Cipriani, durante su participación en 'El valor de la verdad', habló sobre su relación mediática con el salsero César Vega. Rememoró los hechos ocurridos en febrero de este año, cuando se difundieron videos en los que aparecía siendo agredida por él. Según su testimonio, uno de esos episodios de violencia física ocurrió mientras estaba embarazada.

La exreina de belleza confesó que permaneció en una relación marcada por agresiones con César Vega hasta que decidió poner fin a esta rutina. “Dejé de jalonearlo y seguirle la corriente, ahí empezó”, expresó.

Suheyn Cipriani revela detalles de agresión estando embarazada

Suheyn Cipriani confesó en el programa de Beto Ortiz que sufrió dos episodios de agresión sobre múltiples patadas mientras estaba embarazada. “Trataba de una manera que no me dejen marcas. Habrá sido ese día que grabé y el día final que le puse la denuncia”, relató la exreina de belleza.

En febrero de 2025, César Vega fue denunciado por Suheyn Cipriani por agredirla físicamente en su domicilio de Chorrillos, incluyendo golpes mientras ella estaba embarazada. Tras la intervención policial y la confirmación de lesiones por parte médica, Vega negó las acusaciones, pero el Poder Judicial le impuso comparecencia restringida con medidas como prohibición de acercarse a Suheyn y presentación periódica ante el juzgado.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar más graves a los Centros de Emergencia Mujer (CEM) o al Servicio de Atención Urgente (SAU).
Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

