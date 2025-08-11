HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Esta es la dolorosa pregunta que hizo ganar S/20.000 a Suheyn Cipriani en 'EVDLV': "Iba a empeorar"

La modelo, que es la más reciente invitada a 'El Valor de la Verdad', respondió sobre unas pruebas que no mostró en su momento, pasando al siguiente nivel del programa.

La modelo confesó que pudo revelar algunos videos de César Vega que avalarían su denuncia.
En la última edición del 'El Valor de la Verdad', Suheyn Cipriani, la modelo y exreina de belleza, fue la invitada a sentarse en el sillón rojo del programa. Allí, reveló datos sorprendentes de su vida personal, como problemas familiares y su tormentosa relación con el cantante César Vega. A la edición, asistió con su padre, Christian Cipriano, y sus amigas cercanas, Geraldine Vílchez y Flor Ortola.

La última pregunta que respondió la modelo estuvo relacionada con la denuncia que le puso al papá de sus hijos, ocultando pruebas de una agresión que sufrió por parte de él. Con esta respuesta, Suheyn se hizo acreedor de S/20.000, cerrando su participación en el programa. “Sabía que eso iba a empeorar la denuncia”, mencionó Cipriani al explicar todo el suceso.

¿Cuál fue la última pregunta de Suheyn Cipriani en 'El Valor de la Verdad'?

Tras revelar detalles de su vida personal, como los pretendientes que tuvo, incluyendo a Jefferson Farfán, y los duros momentos que pasó en su infancia. Incluso, no dudó en contar detalles de su relación con el salsero César Vega, con quien tiene una hija. Las revelaciones fueron tan fuertes que su padre decidió abandonar el set ante las impactantes respuestas de Suheyn Cipriani.

"¿Te negaste a mostrar las pruebas de la brutal golpiza de César Vega?", fue la pregunta que tuvo que responder para pasar al siguiente nivel del programa. Tras unos segundos, Suheyn contestó afirmativamente y el polígrafo verificó que su respuesta era verdadera. La modelo, muy afectada por la pregunta, comentó que la decisión de no mostrar el video en su momento fue por pena, ya que no quería ver al papá de su hija en prisión. "No las mostré, porque sabía que iba a empeorar la denuncia".

Flor Ortola y Geraldine Vílchez apoyaron la decisión de Suheyn Cipriani de no continuar. Foto: Panamericana TV

¿Qué dijo Suheyn Cipriani sobre no mostrar las pruebas de la agresión de César Vega?

La modelo explicó que su participación en el sillón rojo no es por rencor hacia el salsero. Beto Ortiz le preguntó si lo hizo por compasión o por lo que podría decir su hija de ser la responsable de que su padre esté en prisión. Según Cipriani, fue un poco de las dos y añadió detalles sobre las escenas de celos que sufría por parte del cantante. Asimismo, confesó que se encuentra en etapa de sanación, donde busca avanzar del complicado momento que pasó y no le desea el mal a nadie.

Tras esta pregunta, Suheyn se hizo acreedora de S/ 20.000, brindándole la oportunidad de retirarse o continuar en el juego por S/5,000 más. Sin embargo, la reina de belleza decidió no continuar en 'El Valor de la Verdad' diciendo que ya dijo lo que quería contar y que se encuentra lista para acabar su participación. Sus amigas aplaudieron su decisión, apoyándola en su decisión.

