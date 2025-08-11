HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

¿Quién es César Vega? El salsero peruano que saltó a la fama a los 17 años y es acusado por su expareja de violencia

Cantante peruano César Vega enfrenta una ola de indignación por denuncias de violencia y su comportamiento en conciertos bajo los efectos del alcohol.

César Vega y Suheyn Cipriani oficializaron relación en el 2024.
César Vega y Suheyn Cipriani oficializaron relación en el 2024. | Foto: composición LR/ Instagram

El cantante peruano César Vega generó indignación en redes sociales tras las revelaciones de su expareja Suheyn Cipriani en 'El valor de la verdad'. Sobre él pesa una denuncia por violencia y varias polémicas por resistencia a la autoridad en estado de ebriedad, presentarse ebrio en un concierto, entre otras. Sin embargo, sus inicios eran muy alentadores, tanto así que llegó a formar su agrupación propia y realizó colaboración con Grupo 5.

¿Quién es César Vega y cómo fueron sus inicios en la música?

César Vega es natural de Huacho. Su padre y su abuelo también fueron cantantes y motivó en él la necesidad de incursionar en la industria musical. Todo surgió cuando su progenitor le regaló un casete de Héctor Lavoe y quedó impresionado con el ritmo musical. "Mi papá dejó un casete y la primera canción que sonó fue ‘Periódico de ayer’. Escuché todo el día ese tema. No fui al colegio y gracias a ese tema conocí la salsa, conocí la música de Héctor Lavoe", resaltó en entrevistas.

Expareja del artista reveló constantes agresiones. Foto: composición LR

Expareja del artista reveló constantes agresiones. Foto: composición LR

En su juventud era conocido como el 'Huachalaco' (Huacho y Callao) y también lo apodaron como el 'Sonerito'. Su inicio oficial en la música se dio a los 17 años con la agrupación 'Son de la Calle' y también formó parte del sexteto 'La Chola Caderona'. En el 2012 ingresó a 'Camagüey' e interpretó el tema 'Blanco y negro'.

Tres años después, en el 2015, decidió lanzarse como solista y creó la agrupación 'César Vega & Orquesta'. De esta forma, en el 2017 tuvo su primer álbum 'Coverizando' y alcanzó popularidad con la canción 'Hombre casado'. En el 2019 tuvo su segunda producción musical 'El Sonerito' y comenzó con giras internacionales. Tuvo tan buena aceptación que logró realizar colaboraciones con Andy Rivera, Ezio Oliva, Grupo 5 y Tony Succar. Con este último realizaron un concierto en el Teatro Nacional del Perú, donde Vega fue uno de los invitados.

También fue parte de reality shows, como 'El artista del año' de América TV, donde alcanzó el cuarto lugar.

César Vega: una vida artística marcada por rupturas y detenciones policiales

César Vega tuvo una relación con Suu Rabanal, exintegrante de Son Tentación, con quien tuvo una hija. En el 2019 confirmaron su separación y la 'Muñeca Brava de la Salsa' decidió alejarse del artista. Luego, en el 2023, fue detenido tras ser encontrado manejando en estado de ebriedad y resistencia a la autoridad. También se generó polémica al presentarse en un show bajo los efectos del alcohol.

Tras ello, César Vega sorprendió a sus seguidores al oficializar su relación con Suheyn Cipriani en enero del 2024, pero las polémicas continuaron al seguirse presentándose en eventos con estado de ebriedad. Un mes después, la pareja reveló el embarazo de su primera hija.

En febrero del 2025 se dio el nacimiento de su segunda hija; sin embargo, a fines de febrero, Suheyn Cipriani denunció al cantante por violencia física. La modelo indicó ante autoridades policiales que fue agredida por el artista cuando este intentó llevarse a la menor, pero ante la negativa, la agredió. El caso fue intervenido por la Policía luego de que el padre de Suheyn salió en defensa de su hija.

Revelaciones de agresión de Suheyn Cipriani en 'El valor de la verdad'

Tras el paso de Suheyn Cipriani por el 'El valor de la verdad', se conoció que la modelo fue víctima de varias agresiones físicas y psicológicas. La exfinalista del Miss Perú comentó que tenía prometedora carrera en el modelaje, pero lo abandonó. Ella señala que esperaba formar una familia estable con el artista, pero eso nunca se cumplió.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar más graves a los Centros de Emergencia Mujer (CEM) o al Servicio de Atención Urgente (SAU).

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

