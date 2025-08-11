Hermana de César Vega lanza fuerte indirecta tras las confesiones de Suheyn Cipriani en 'El valor de la verdad'. Foto: Composición LR/Instagram/captura YouTube | Foto: Composición LR/Instagram/captura YouTube

Hermana de César Vega lanza fuerte indirecta tras las confesiones de Suheyn Cipriani en 'El valor de la verdad'. Foto: Composición LR/Instagram/captura YouTube | Foto: Composición LR/Instagram/captura YouTube

César Vega vuelve a ocupar titulares tras la reciente participación de su expareja, Suheyn Cipriani, en el programa 'El valor de la verdad'. Durante la emisión, la modelo relató los episodios de violencia física y psicológica que asegura haber sufrido mientras mantenían una relación, lo que le valió llevarse el premio de 20 mil soles.

A raíz de estas declaraciones, Alejandra Ángeles, hermana del cantante César Vega, reapareció en redes sociales con un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta dirigida a su excuñada. Su publicación generó debate en redes, recordando que a inicios de año defendió públicamente a su hermano de las acusaciones.

Foto: captura de pantalla

Suheyn Cipriani expone lo que vivió con César Vega

Suheyn Cipriani aseguró que desde el inicio de su relación con César Vega experimentó humillaciones y maltratos. La modelo afirmó que el cantante utilizaba su posición en la industria musical para minimizarla y que las agresiones llegaron incluso a los golpes.

La expareja del salsero reveló que decidió no presentarlas ante las autoridades para evitar que el padre de su hija fuera encarcelado. En el programa, también compartió conversaciones privadas en las que la madre del artista restaba importancia a los hechos y permitía comentarios despectivos hacia la bebé que la pareja esperaba.

Alejandra Ángeles rompe el silencio con mensaje polémico

Alejandra Ángeles fue la primera en pronunciarse. En sus redes, publicó: "No se equivoquen conmigo, yo jamás le desearía el mal a alguien que me haya lastimado, les deseo todo lo mejor del mundo. Fiel creyente del karma y las vueltitas que da la vida".

Este mensaje reavivó las tensiones, ya que en febrero, cuando se conoció la denuncia contra el salsero, Alejandra lo defendió, asegurando que la versión de Suheyn era incompleta y que su hermano también había sido agredido. “Lo que han puesto en la denuncia no es totalmente cierto, porque también deben poner que ella lo agrede a él y él no la agredió a ella”, declaró.