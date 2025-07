Sully Sáenz, recordada por su participación en 'Esto es guerra', decidió dar un giro radical a su vida tras alejarse de la televisión peruana. Hoy reside en Miami, Estados Unidos, enfocada en su familia y en criar a su hijo de 11 años, fruto de su relación con el canadiense Evan Piccolotto, con quien contrajo matrimonio en 2017 y se separó en 2019. A diferencia de muchos de sus excompañeros que siguen ligados a los realities, la exmodelo priorizó construir un hogar lejos de las cámaras.

A sus 37 años, Sully Sáenz no solo se muestra feliz viajando por distintas ciudades de Europa, sino que también ha impactado a sus seguidores al revelar su nueva etapa profesional. Alejada por completo del entretenimiento, ahora ejerce como arquitecta, la carrera que estudió, y además incursiona con éxito en el rubro de bienes raíces, demostrando que su vida tomó un rumbo tan sorprendente como inspirador.

Sully Sáenz comparte su rutina. Foto: Instagram

¿Cuál es el sorprendente trabajo que tiene Sully Saénz fuera del Perú?

La exchica reality vive en Palm Beach desde 2023, luego de su separación con el padre de su hijo. Sin embargo, lejos de las cámaras, Sully Sáenz se ha reinventado como agente de bienes raíces, aunque muestra muy poco de este trabajo en sus redes sociales. En una de esas escasas publicaciones aparece en el Aston Martin Residences Miami, un edificio de apartamentos de lujo ubicado en el centro de Miami, Florida, donde colocó como descripción: "Trabajando con pasión". Esto generó sorpresa entre sus seguidores, quienes no dudaron en expresar su asombro en los comentarios al descubrir a qué se dedica realmente.

Aparte de su faceta profesional, la popular ‘Gatita’, como la apodaban en su etapa en 'Esto es guerra', no deja de compartir imágenes de sus viajes por Italia, Francia, España y otras ciudades. Su última publicación junto a su hijo fue por el Día de la Madre, donde dejó un emotivo mensaje que conmovió a sus seguidores. "No me arrepiento ni un segundo de haber puesto mi rol de mamá primero, antes que nada. A veces me detengo a mirarte y no puedo evitar que los ojos se me llenen de lágrimas de orgullo", escribió la exchica reality, dejando ver que su prioridad sigue siendo la maternidad.

Sully Sáenz y su hijo. Foto: Instagram

Sully Saenz y su paso por la televisión peruana

Sully Sáenz inició su carrera en el mundo del entretenimiento desde muy joven, trabajando como modelo de eventos y participando en distintos certámenes de belleza. Con el tiempo, logró aparecer en reconocidas producciones peruanas como 'Al fondo hay sitio' y 'Así es la vida'. Sin embargo, su salto a la popularidad ocurrió en 2012, cuando ingresó al reality de competencia 'Esto es guerra', donde rápidamente se convirtió en una de las figuras más queridas del programa. A pesar del éxito, la popular ‘Gatita’ decidió dar un paso al costado apenas dos años después, señalando que no estaba segura de volver a las pantallas porque tenía otros planes en mente.

Tras regresar al Perú, Sully continuó apareciendo esporádicamente en televisión y participó en diversos proyectos de América TV. Fue parte de espacios como 'Estás en todas', al lado de ‘Choca’ Mandros, y del bloque “América espectáculos: edición mediodía”. Su retorno más formal se dio en 2019, cuando anunció que sería presentadora de la Tinka, rol que mantuvo hasta 2022. Además, desde 2020 asumió la copresentación del programa “Emprendedor ponte las pilas”, donde también permaneció un buen tiempo, consolidando así su versatilidad frente a las cámaras.