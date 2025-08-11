Exintegrante de 'Esto es guerra' estuvo detenido en la comisaría por agredir a su expareja. Foto: Composición LR/Willax/AméricaTV | willax/americatv

Exintegrante de 'Esto es guerra' estuvo detenido en la comisaría por agredir a su expareja. Foto: Composición LR/Willax/AméricaTV | willax/americatv

Yojhan Escamilo Cartagena, más conocido como 'Chevy' en el mundo de la farándula y recordado por su paso en 'Esto es guerra', vuelve a ser noticia, esta vez por una grave acusación en su contra. Su expareja y madre de su hija, Micaela Guzmán, lo denunció por presunta agresión física y psicológica.

El programa ‘Amor y fuego’ difundió este lunes 11 de agosto imágenes del altercado ocurrido en Santa Clara, Ate, donde se observa al exchico reality lanzando puñetazos contra otras personas, mientras la abuela de su expareja intenta detenerlo. Según el informe, ‘Chevy’ llegó al lugar acompañado de su familia para ver a su hija, momento en el que se desató la pelea que terminó con ambos en la comisaría en donde pasaron la noche.

Expareja de 'Chevy' lo denuncia por agresión

Según el parte policial, Micaela Guzmán, expareja de ‘Chevy’, denunció junto a su abuela de 66 años al cantante de La Timba Caliente y a su hermana por presunta violencia física y psicológica. De acuerdo con su testimonio, el exchico reality pasó por su casa en auto y, al verla también dentro de un vehículo, le pidió que bajara para que su familia pudiera ver a su hija. Micaela se negó, argumentando que la bebé estaba enferma, y fue entonces cuando se inició la agresión.

“El denunciado bajó del vehículo, se colocó al costado de la puerta trasera y no la dejó salir, diciéndole: ‘Te voy a sacar la m…’, para luego golpearla con un puñete en la nariz y en el labio”, señala el documento.

Asimismo, el parte policial señala que la hermana del exparticipante de 'Estro es guerra' habría agredido a Micaela, golpeándola en las piernas mientras ella sostenía en brazos a su hija de 2 meses, que estaba enferma, y se recuperaba de haber dado a luz por cesárea.

Por su parte, 'Chevy' ofreció una versión completamente distinta. Según afirmó, se acercó para pedirle a Micaela que le entregara a su hija, pero ella se resistió, forcejeó con él y comenzó a darle patadas. Además, aseguró que fue su expareja quien agredió a su hermana.

Padre de 'Chevy' y abuela de Micaela Guzmán se pronuncian tras pelea en plena calle

Si bien ‘Chevy’ evitó dar declaraciones cuando fue abordado por las cámaras de ‘Amor y fuego’, su padre, Manuel Escamilo, sí se pronunció. Señaló que, si su hijo agredió, deberá responder ante la justicia, aunque también insinuó que Micaela Guzmán habría iniciado la confrontación. “Tenemos que ser justos”, expresó.

Por su parte, la abuela de Micaela Guzmán manifestó su indignación, ya que su nieta tuvo que permanecer en la comisaría en plena recuperación de una cesárea y sin su hija de dos meses. La mujer afirmó que el exchico reality agredió a su nieta con un puñete y que la familia de él también la atacó. “Yo fui a retirarla y toda la familia se nos vino encima. Recién lo estamos conociendo como es y la hermana se presta a la jugada”, declaró.