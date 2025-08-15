El pacto de confidencialidad entre Melissa Klug y Jefferson Farfán se realizó en febrero de 2016, luego de concretar su ruptura. | Foto: composición LR/ IG - Melissa Klug/El Futbolero Perú

Luego de que Jefferson Farfán ganó la demanda contra su expareja Mellisa Klug por incumplir con el acuerdo de confidencialidad que firmaron ambos cuando se separaron legalmente en febrero de 2016, la popular 'blanca de Chucuito' deberá pagar una indemnización económica por el daño ocasionado. Esta decisión judicial pone fin a una disputa legal que ha estado en curso durante varios años, marcando un hito en su enfrentamiento por el cumplimiento de los términos establecidos en su ruptura.

Asimismo, en medio de la polémica, salieron a la luz las tres entrevistas donde Melissa Klug reveló detalles confidenciales sobre su relación con Jefferson Farfán, incluyendo aspectos privados que estaban bajo la cláusula de confidencialidad. Estos archivos, emitidos en varios programas de espectáculos, desataron una ola de críticas y provocaron el inicio de la demanda. Como consecuencia de esta violación, la sentencia judicial estipula que la empresaria peruana deberá pagar una indemnización de 3 millones de dólares por el daño moral y la exposición pública indebida de aspectos privados de su relación con el exfutbolista.

El mensaje que publicó Jefferson Farfán en sus redes sociales tras ganar la demanda a Melissa Klug. Foto: IG - Jefferson Farfán

¿Cómo se originó el conflicto entre Jefferson Farfán y Melissa Klug?

Tras la ruptura oficial de su relación, Jefferson Farfán y Melissa Klug acordaron firmar una cláusula de confidencialidad en la que ninguno de los dos debía hablar públicamente del otro en los medios de comunicación. El pacto se llevó a cabo el 12 de febrero de 2016 para evitar cualquier tipo de divulgación personal que perjudicara sus respectivas vidas privadas y profesionales.

Por ello, según el informe del fallo judicial, Melissa Klug incumplió con el acuerdo en tres entrevistas que concedió en programas de espectáculos entre los años 2017 y 2019.

Las entrevistas que dio Melissa Klug y le hicieron perder una demanda contra Jefferson Farfán

Primera entrevista en el programa Amor, amor, amor

El 19 de diciembre de 2017, la empresaria habló sobre un supuesto vínculo entre Farfán y Valeria Roggero, sobrina del futbolista. Después de sus declaraciones, la Segunda Sala Civil determinó que estas afirmaciones deshonraban la reputación de Roggero. En esa instancia, el exfutbolista solicitó una indemnización de US$140.000.

"Mis hijos se fueron de viaje con su padre, de ahí no sé quiénes más han viajado. Es soltero, está disfrutando su soltería, está con sus hijos", expresó en aquel entonces la empresaria.

Además, insinuó que la 'Foquita' era el responsable de financiar los viajes de la modelo, calificando como "inusuales" los lujos que recibía la joven influencer.

Segunda entrevista en 'Magaly TV: La firme'

El 15 de enero de 2019, Melissa Klug afirmó que Jefferson Farfán no participaba en los cumpleaños de sus hijos y que, supuestamente, prefería pasar el tiempo con la modelo Yvana Yturbe.

"Nunca está para los cumpleaños de sus hijos", dijo, refiriéndose al futbolista y señalando sus principales prioridades, como sus propios viajes antes que su familia.

A consecuencia de ello, la resolución calificó estas afirmaciones como "indebidas y tendenciosas", argumentando que se basaban en especulaciones sin fundamento y afectaban la reputación de Farfán. En particular, la sentencia subrayó que, al calificarlo de mal padre, se vulneraba su imagen como figura pública y su rol responsable como progenitor. La indemnización que pidió la 'Foquita' fue de US$100.000.

Tercera entrevista en 'Magaly TV: La Firme

El 4 de junio de 2019, Melissa Klug dijo que la madre de Jefferson Farfán solo veía a sus hijos una vez al año, afirmando que el vínculo entre abuela y nietos había cambiado y ya no era el mismo.

''No lo ven y si lo ven será una vez al año, creo'', expresó en el set televisivo de la periodista Magaly Medina.

Nuevamente, al coincidir con el incumplimiento del acuerdo, el fallo judicial destacó que estas declaraciones afectaron gravemente la imagen de la familia de Jefferson Farfán, así como la de él mismo. El tribunal señaló que, al hacer públicas situaciones tan delicadas y personales, Melissa Klug no solo violó el pacto de confidencialidad, sino que también causó un daño considerable a la reputación del exjugador, lo que motivó la resolución de una indemnización millonaria a su favor.