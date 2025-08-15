HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Trump llegó a Alaska para histórica cumbre con Putin
Trump llegó a Alaska para histórica cumbre con Putin     Trump llegó a Alaska para histórica cumbre con Putin     Trump llegó a Alaska para histórica cumbre con Putin     
Espectáculos

Las polémicas entrevistas por las que Melissa Klug debe pagarle S/1 millón a Jefferson Farfán tras faltar a acuerdo de confidencialidad

La sentencia judicial concluye años de conflicto tras revelaciones de Melissa Klug en entrevistas sobre su relación con Jefferson Farfán.

El pacto de confidencialidad entre Melissa Klug y Jefferson Farfán se realizó en febrero de 2016, luego de concretar su ruptura.
El pacto de confidencialidad entre Melissa Klug y Jefferson Farfán se realizó en febrero de 2016, luego de concretar su ruptura. | Foto: composición LR/ IG - Melissa Klug/El Futbolero Perú

Luego de que Jefferson Farfán ganó la demanda contra su expareja Mellisa Klug por incumplir con el acuerdo de confidencialidad que firmaron ambos cuando se separaron legalmente en febrero de 2016, la popular 'blanca de Chucuito' deberá pagar una indemnización económica por el daño ocasionado. Esta decisión judicial pone fin a una disputa legal que ha estado en curso durante varios años, marcando un hito en su enfrentamiento por el cumplimiento de los términos establecidos en su ruptura.

Asimismo, en medio de la polémica, salieron a la luz las tres entrevistas donde Melissa Klug reveló detalles confidenciales sobre su relación con Jefferson Farfán, incluyendo aspectos privados que estaban bajo la cláusula de confidencialidad. Estos archivos, emitidos en varios programas de espectáculos, desataron una ola de críticas y provocaron el inicio de la demanda. Como consecuencia de esta violación, la sentencia judicial estipula que la empresaria peruana deberá pagar una indemnización de 3 millones de dólares por el daño moral y la exposición pública indebida de aspectos privados de su relación con el exfutbolista.

El mensaje que publicó Jefferson Farfán en sus redes sociales tras ganar la demanda a Melissa Klug. Foto: IG - Jefferson Farfán

El mensaje que publicó Jefferson Farfán en sus redes sociales tras ganar la demanda a Melissa Klug. Foto: IG - Jefferson Farfán

PUEDES VER: Jefferson Farfán gana juicio a Melissa Klug: recibirá más de S/1 millón tras demandarla por romper acuerdo de confidencialidad

lr.pe

¿Cómo se originó el conflicto entre Jefferson Farfán y Melissa Klug?

Tras la ruptura oficial de su relación, Jefferson Farfán y Melissa Klug acordaron firmar una cláusula de confidencialidad en la que ninguno de los dos debía hablar públicamente del otro en los medios de comunicación. El pacto se llevó a cabo el 12 de febrero de 2016 para evitar cualquier tipo de divulgación personal que perjudicara sus respectivas vidas privadas y profesionales.

Por ello, según el informe del fallo judicial, Melissa Klug incumplió con el acuerdo en tres entrevistas que concedió en programas de espectáculos entre los años 2017 y 2019.

PUEDES VER: Jefferson Farfán comparte mensaje tras ganarle juicio por más de S/1 millón a Melissa Klug: "No obtienes lo que deseas"

lr.pe

Las entrevistas que dio Melissa Klug y le hicieron perder una demanda contra Jefferson Farfán

Primera entrevista en el programa Amor, amor, amor

El 19 de diciembre de 2017, la empresaria habló sobre un supuesto vínculo entre Farfán y Valeria Roggero, sobrina del futbolista. Después de sus declaraciones, la Segunda Sala Civil determinó que estas afirmaciones deshonraban la reputación de Roggero. En esa instancia, el exfutbolista solicitó una indemnización de US$140.000.

"Mis hijos se fueron de viaje con su padre, de ahí no sé quiénes más han viajado. Es soltero, está disfrutando su soltería, está con sus hijos", expresó en aquel entonces la empresaria.

Además, insinuó que la 'Foquita' era el responsable de financiar los viajes de la modelo, calificando como "inusuales" los lujos que recibía la joven influencer.

Segunda entrevista en 'Magaly TV: La firme'

El 15 de enero de 2019, Melissa Klug afirmó que Jefferson Farfán no participaba en los cumpleaños de sus hijos y que, supuestamente, prefería pasar el tiempo con la modelo Yvana Yturbe.

"Nunca está para los cumpleaños de sus hijos", dijo, refiriéndose al futbolista y señalando sus principales prioridades, como sus propios viajes antes que su familia.

A consecuencia de ello, la resolución calificó estas afirmaciones como "indebidas y tendenciosas", argumentando que se basaban en especulaciones sin fundamento y afectaban la reputación de Farfán. En particular, la sentencia subrayó que, al calificarlo de mal padre, se vulneraba su imagen como figura pública y su rol responsable como progenitor. La indemnización que pidió la 'Foquita' fue de US$100.000.

Tercera entrevista en 'Magaly TV: La Firme

El 4 de junio de 2019, Melissa Klug dijo que la madre de Jefferson Farfán solo veía a sus hijos una vez al año, afirmando que el vínculo entre abuela y nietos había cambiado y ya no era el mismo.

''No lo ven y si lo ven será una vez al año, creo'', expresó en el set televisivo de la periodista Magaly Medina.

Nuevamente, al coincidir con el incumplimiento del acuerdo, el fallo judicial destacó que estas declaraciones afectaron gravemente la imagen de la familia de Jefferson Farfán, así como la de él mismo. El tribunal señaló que, al hacer públicas situaciones tan delicadas y personales, Melissa Klug no solo violó el pacto de confidencialidad, sino que también causó un daño considerable a la reputación del exjugador, lo que motivó la resolución de una indemnización millonaria a su favor.

Notas relacionadas
¿Melissa Klug será la próxima invitada al podcast de Jefferson Farfán? 'Blanca de Chucuito' impacta con revelación

¿Melissa Klug será la próxima invitada al podcast de Jefferson Farfán? 'Blanca de Chucuito' impacta con revelación

LEER MÁS
Melissa Klug responde FUERTE a Abel Lobatón tras justificar su ausencia con su hija menor

Melissa Klug responde FUERTE a Abel Lobatón tras justificar su ausencia con su hija menor

LEER MÁS
Melissa Klug: este es el verdadero nombre de la empresaria y la razón por la que fue un misterio

Melissa Klug: este es el verdadero nombre de la empresaria y la razón por la que fue un misterio

LEER MÁS
¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

LEER MÁS
Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jefferson Farfán comparte mensaje tras ganarle juicio por más de S/1 millón a Melissa Klug: "No obtienes lo que deseas"

Jefferson Farfán comparte mensaje tras ganarle juicio por más de S/1 millón a Melissa Klug: "No obtienes lo que deseas"

LEER MÁS
Magaly Medina lanza fuertes críticas hacia Pamela Franco tras posible ruptura con Christian Cueva: "Ella sabiendo como era, se volvió a enredar con él"

Magaly Medina lanza fuertes críticas hacia Pamela Franco tras posible ruptura con Christian Cueva: "Ella sabiendo como era, se volvió a enredar con él"

LEER MÁS
Jefferson Farfán gana juicio a Melissa Klug: recibirá más de S/1 millón tras demandarla por romper acuerdo de confidencialidad

Jefferson Farfán gana juicio a Melissa Klug: recibirá más de S/1 millón tras demandarla por romper acuerdo de confidencialidad

LEER MÁS
Tony Rosado lanza fuerte insulto contra Jefferson Farfán y Magaly Medina advierte: "A él le encanta tanto enjuiciar"

Tony Rosado lanza fuerte insulto contra Jefferson Farfán y Magaly Medina advierte: "A él le encanta tanto enjuiciar"

LEER MÁS
César Ritter grita su amor por Mafer de ‘1000 oficios’ y revela qué pasó con ella tras dejar la TV: “Se dedica a otra cosa”

César Ritter grita su amor por Mafer de ‘1000 oficios’ y revela qué pasó con ella tras dejar la TV: “Se dedica a otra cosa”

LEER MÁS
Tilsa Lozano reaparece tras someterse a operación de urgencia y tranquiliza a fans: "El regalo más grande es estar viva"

Tilsa Lozano reaparece tras someterse a operación de urgencia y tranquiliza a fans: "El regalo más grande es estar viva"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Espectáculos

Pamela López lanza fuerte mensaje a Pamela Franco tras posible ruptura con Christian Cueva: “Uno elige dónde estar”

Melissa Loza confirma que sigue distanciada de su hermana Tepha Loza pese a reconciliación: “No tenemos cercanía”

Nodal le pide disculpas a Cazzu tras revelar detalles de su ruptura y defiende a Ángela Aguilar: "Yo me mega enamoré"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota